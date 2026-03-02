https://1prime.ru/20260302/med-867949052.html

МЭА ожидает дефицита предложения на мировом рынке меди к 2035 году

МЭА ожидает дефицита предложения на мировом рынке меди к 2035 году - 02.03.2026

МЭА ожидает дефицита предложения на мировом рынке меди к 2035 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита предложения в 30% на мировом рынке меди к 2035 году, поскольку существует проблема в наращивании... | 02.03.2026, ПРАЙМ

экономика

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита предложения в 30% на мировом рынке меди к 2035 году, поскольку существует проблема в наращивании предложения металла на фоне устойчивого роста спроса на него в разных отраслях, заявили в агентстве. "Несмотря на устойчивый рост спроса, существуют серьезные проблемы с увеличением предложения меди. На основе текущего портфеля проектов МЭА прогнозирует, что к 2035 году рынок меди может столкнуться с дефицитом предложения в 30%", - прогнозирует МЭА. Как отмечает агентство, прогнозируемое уменьшение предложения на мировом рынке цветного металла связано со снижением содержания меди в руде. "С 1991 года среднее содержание меди в рудниках мира снизилось на 40%", - приводит МЭА данные экспертов из австралийской горнодобывающей и металлургической компании Broken Hill Proprietary Company (BHP). Кроме того, рост капитальных затрат и усложнение проектов месторождений также влияют на сокращение предложения меди на мировом рынке. Затраты на расширение существующих мощностей стали сопоставимы с вложениями на строительство новых объектов. "Средняя капиталоемкость расширения существующих проектов (brownfield) также увеличилась на 65% с 2020 года, приближаясь к уровням, обычно характерным для новых проектов "с нуля", - комментирует МЭА. Проблема дефицита меди на глобальном рынке усугубляется и снижением темпов открытия новых месторождений. На основе приведенных агентством данных из исследования аналитической компании S&P Global, из всех месторождений меди, обнаруженных за последние 35 лет, только 5% были разработаны за последнее десятилетие. "Наконец, сроки реализации новых проектов по добыче меди длительны – около 17 лет от открытия до начала производства – и многие крупные проекты в последнее время столкнулись со значительными задержками и перерасходом средств", - заключают в МЭА. По мнению агентства, эти факторы подчеркивают необходимость принятия мер как со стороны предложения, так и со стороны спроса: от стимулирования инвестиций в новые рудники до повышения эффективности использования материалов, их замещения и переработки.

