МЭА ожидает дефицита предложения на мировом рынке меди к 2035 году

2026-03-02T19:47+0300
2026-03-02T19:47+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита предложения в 30% на мировом рынке меди к 2035 году, поскольку существует проблема в наращивании предложения металла на фоне устойчивого роста спроса на него в разных отраслях, заявили в агентстве. "Несмотря на устойчивый рост спроса, существуют серьезные проблемы с увеличением предложения меди. На основе текущего портфеля проектов МЭА прогнозирует, что к 2035 году рынок меди может столкнуться с дефицитом предложения в 30%", - прогнозирует МЭА. Как отмечает агентство, прогнозируемое уменьшение предложения на мировом рынке цветного металла связано со снижением содержания меди в руде. "С 1991 года среднее содержание меди в рудниках мира снизилось на 40%", - приводит МЭА данные экспертов из австралийской горнодобывающей и металлургической компании Broken Hill Proprietary Company (BHP). Кроме того, рост капитальных затрат и усложнение проектов месторождений также влияют на сокращение предложения меди на мировом рынке. Затраты на расширение существующих мощностей стали сопоставимы с вложениями на строительство новых объектов. "Средняя капиталоемкость расширения существующих проектов (brownfield) также увеличилась на 65% с 2020 года, приближаясь к уровням, обычно характерным для новых проектов "с нуля", - комментирует МЭА. Проблема дефицита меди на глобальном рынке усугубляется и снижением темпов открытия новых месторождений. На основе приведенных агентством данных из исследования аналитической компании S&amp;P Global, из всех месторождений меди, обнаруженных за последние 35 лет, только 5% были разработаны за последнее десятилетие. "Наконец, сроки реализации новых проектов по добыче меди длительны – около 17 лет от открытия до начала производства – и многие крупные проекты в последнее время столкнулись со значительными задержками и перерасходом средств", - заключают в МЭА. По мнению агентства, эти факторы подчеркивают необходимость принятия мер как со стороны предложения, так и со стороны спроса: от стимулирования инвестиций в новые рудники до повышения эффективности использования материалов, их замещения и переработки.
Экономика, МЭА
19:47 02.03.2026
 
МЭА ожидает дефицита предложения на мировом рынке меди к 2035 году

МЭА ожидает дефицита предложения в 30% на мировом рынке меди к 2035 году

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧастный завод по переработке меди и алюминия.
Частный завод по переработке меди и алюминия. - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Частный завод по переработке меди и алюминия.. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита предложения в 30% на мировом рынке меди к 2035 году, поскольку существует проблема в наращивании предложения металла на фоне устойчивого роста спроса на него в разных отраслях, заявили в агентстве.
"Несмотря на устойчивый рост спроса, существуют серьезные проблемы с увеличением предложения меди. На основе текущего портфеля проектов МЭА прогнозирует, что к 2035 году рынок меди может столкнуться с дефицитом предложения в 30%", - прогнозирует МЭА.
Как отмечает агентство, прогнозируемое уменьшение предложения на мировом рынке цветного металла связано со снижением содержания меди в руде.
"С 1991 года среднее содержание меди в рудниках мира снизилось на 40%", - приводит МЭА данные экспертов из австралийской горнодобывающей и металлургической компании Broken Hill Proprietary Company (BHP).
Кроме того, рост капитальных затрат и усложнение проектов месторождений также влияют на сокращение предложения меди на мировом рынке. Затраты на расширение существующих мощностей стали сопоставимы с вложениями на строительство новых объектов.
"Средняя капиталоемкость расширения существующих проектов (brownfield) также увеличилась на 65% с 2020 года, приближаясь к уровням, обычно характерным для новых проектов "с нуля", - комментирует МЭА.
Проблема дефицита меди на глобальном рынке усугубляется и снижением темпов открытия новых месторождений. На основе приведенных агентством данных из исследования аналитической компании S&P Global, из всех месторождений меди, обнаруженных за последние 35 лет, только 5% были разработаны за последнее десятилетие.
"Наконец, сроки реализации новых проектов по добыче меди длительны – около 17 лет от открытия до начала производства – и многие крупные проекты в последнее время столкнулись со значительными задержками и перерасходом средств", - заключают в МЭА.
По мнению агентства, эти факторы подчеркивают необходимость принятия мер как со стороны предложения, так и со стороны спроса: от стимулирования инвестиций в новые рудники до повышения эффективности использования материалов, их замещения и переработки.
Медь дорожает на последних торгах зимы
27 февраля, 09:31
Медь дорожает на последних торгах зимы
27 февраля, 09:31
 
