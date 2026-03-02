Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало переполох на Западе - 02.03.2026
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало переполох на Западе
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Заявление Франции, Германии и Великобритании из-за ситуации вокруг Ирана раскритиковал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Плохой сигнал о глобальной эскалации, все больше ядерных держав присоединяются к войне", — говорится в публикации.Так политик отреагировал на совместное обращение трех стран, что они потрясены "неизбирательными и несоразмерными ракетными ударами, нанесенными Ираном по странам региона, в том числе тем, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля".В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
15:58 02.03.2026 (обновлено: 15:59 02.03.2026)
 
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало переполох на Западе

Мема раскритиковал заявление Франции, Германии и Британии из-за ударов по Ирану

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Заявление Франции, Германии и Великобритании из-за ситуации вокруг Ирана раскритиковал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Плохой сигнал о глобальной эскалации, все больше ядерных держав присоединяются к войне", — говорится в публикации.
Так политик отреагировал на совместное обращение трех стран, что они потрясены "неизбирательными и несоразмерными ракетными ударами, нанесенными Ираном по странам региона, в том числе тем, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля".

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
