Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало переполох на Западе
Мема раскритиковал заявление Франции, Германии и Британии из-за ударов по Ирану
© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране
© AP Photo
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Заявление Франции, Германии и Великобритании из-за ситуации вокруг Ирана раскритиковал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Плохой сигнал о глобальной эскалации, все больше ядерных держав присоединяются к войне", — говорится в публикации.
Так политик отреагировал на совместное обращение трех стран, что они потрясены "неизбирательными и несоразмерными ракетными ударами, нанесенными Ираном по странам региона, в том числе тем, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля".
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
