https://1prime.ru/20260302/mema-867940827.html

Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало переполох на Западе

Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало переполох на Западе - 02.03.2026, ПРАЙМ

Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало переполох на Западе

Заявление Франции, Германии и Великобритании из-за ситуации вокруг Ирана раскритиковал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Плохой... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T15:58+0300

2026-03-02T15:58+0300

2026-03-02T15:59+0300

иран

франция

сша

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Заявление Франции, Германии и Великобритании из-за ситуации вокруг Ирана раскритиковал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Плохой сигнал о глобальной эскалации, все больше ядерных держав присоединяются к войне", — говорится в публикации.Так политик отреагировал на совместное обращение трех стран, что они потрясены "неизбирательными и несоразмерными ракетными ударами, нанесенными Ираном по странам региона, в том числе тем, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля".В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

https://1prime.ru/20260301/tramp-867922343.html

https://1prime.ru/20260228/iran-867905072.html

иран

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, франция, сша, оон