https://1prime.ru/20260302/mid-867941636.html
В МИД прокомментировали задержание танкера Ethera в Северном море
В МИД прокомментировали задержание танкера Ethera в Северном море - 02.03.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали задержание танкера Ethera в Северном море
У России есть возможности, чтобы показать Евросоюзу, что "пиратские практики" Брюсселя, подобные задержанию танкера Ethera, не пройдут незамеченными Россией, в... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T16:12+0300
2026-03-02T16:12+0300
2026-03-02T16:12+0300
экономика
россия
мировая экономика
бельгия
рф
брюссель
александр грушко
мид рф
ес
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. У России есть возможности, чтобы показать Евросоюзу, что "пиратские практики" Брюсселя, подобные задержанию танкера Ethera, не пройдут незамеченными Россией, в том числе и с военно-технической точки зрения, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко. "У нас есть возможности демонстрировать, что подобного рода пиратские практики не будут не замечены нами и с военно-технической точки зрения", - заявил Грушко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации. По его словам, "пиратские практики не опираются ни на что, выходят за рамки права, любых конвенций". "Все суда ходят с флагами, это судно под гвинейским флагом. Экипаж - если есть там российские граждане, все алгоритмы понятны, мы будем добиваться их скорейшего освобождения и возвращения на родину", - добавил Грушко. В ночь на 1 марта военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР или в ОАЭ (Дубай). В то же время, в российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что об инциденте был проинформирован посол Бельгии в РФ, он ожидает вызова в МИД России в воскресенье.
https://1prime.ru/20260301/proliv-867918324.html
бельгия
рф
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_277:0:2338:1546_1920x0_80_0_0_a3506fb15e2308cc1a2b277b07eb4f0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, бельгия, рф, брюссель, александр грушко, мид рф, ес, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, РФ, Брюссель, Александр Грушко, МИД РФ, ЕС, Совет Федерации
В МИД прокомментировали задержание танкера Ethera в Северном море
Замглавы МИД Грушко: РФ может показать ЕС, что пиратские практики не пройдут незамеченными
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. У России есть возможности, чтобы показать Евросоюзу, что "пиратские практики" Брюсселя, подобные задержанию танкера Ethera, не пройдут незамеченными Россией, в том числе и с военно-технической точки зрения, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас есть возможности демонстрировать, что подобного рода пиратские практики не будут не замечены нами и с военно-технической точки зрения", - заявил Грушко
, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации
.
По его словам, "пиратские практики не опираются ни на что, выходят за рамки права, любых конвенций".
"Все суда ходят с флагами, это судно под гвинейским флагом. Экипаж - если есть там российские граждане, все алгоритмы понятны, мы будем добиваться их скорейшего освобождения и возвращения на родину", - добавил Грушко.
В ночь на 1 марта военные Бельгии
задержали в Северном море
нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи
и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР
или в ОАЭ
(Дубай
).
В то же время, в российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что об инциденте был проинформирован посол Бельгии в РФ
, он ожидает вызова в МИД России
в воскресенье.
Глава МИД ФРГ рассказал, к чему приведет закрытие Ормузского пролива