В МИД прокомментировали задержание танкера Ethera в Северном море - 02.03.2026
В МИД прокомментировали задержание танкера Ethera в Северном море
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. У России есть возможности, чтобы показать Евросоюзу, что "пиратские практики" Брюсселя, подобные задержанию танкера Ethera, не пройдут незамеченными Россией, в том числе и с военно-технической точки зрения, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко. "У нас есть возможности демонстрировать, что подобного рода пиратские практики не будут не замечены нами и с военно-технической точки зрения", - заявил Грушко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации. По его словам, "пиратские практики не опираются ни на что, выходят за рамки права, любых конвенций". "Все суда ходят с флагами, это судно под гвинейским флагом. Экипаж - если есть там российские граждане, все алгоритмы понятны, мы будем добиваться их скорейшего освобождения и возвращения на родину", - добавил Грушко. В ночь на 1 марта военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР или в ОАЭ (Дубай). В то же время, в российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что об инциденте был проинформирован посол Бельгии в РФ, он ожидает вызова в МИД России в воскресенье.
россия, мировая экономика, бельгия, рф, брюссель, александр грушко, мид рф, ес, совет федерации
16:12 02.03.2026
 
В МИД прокомментировали задержание танкера Ethera в Северном море

Замглавы МИД Грушко: РФ может показать ЕС, что пиратские практики не пройдут незамеченными

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. У России есть возможности, чтобы показать Евросоюзу, что "пиратские практики" Брюсселя, подобные задержанию танкера Ethera, не пройдут незамеченными Россией, в том числе и с военно-технической точки зрения, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас есть возможности демонстрировать, что подобного рода пиратские практики не будут не замечены нами и с военно-технической точки зрения", - заявил Грушко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации.
По его словам, "пиратские практики не опираются ни на что, выходят за рамки права, любых конвенций".
"Все суда ходят с флагами, это судно под гвинейским флагом. Экипаж - если есть там российские граждане, все алгоритмы понятны, мы будем добиваться их скорейшего освобождения и возвращения на родину", - добавил Грушко.
В ночь на 1 марта военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР или в ОАЭ (Дубай).
В то же время, в российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что об инциденте был проинформирован посол Бельгии в РФ, он ожидает вызова в МИД России в воскресенье.
Глава МИД ФРГ рассказал, к чему приведет закрытие Ормузского пролива
Вчера, 18:06
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБЕЛЬГИЯРФБрюссельАлександр ГрушкоМИД РФЕССовет Федерации
 
 
