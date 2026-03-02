https://1prime.ru/20260302/milliardery-867930700.html

Состояние богатейших россиян выросло на 5,376 миллиарда долларов с января

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 5,376 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 2 марта составляет 309,75 миллиарда долларов. Первое место в рейтинге богатейших людей планеты занимает американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. с начала года его состояние увеличилось на 46,4 миллиарда долларов, до 666 миллиардов. На втором месте и третьем местах соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. При этом с начала года состояние Пейджа снизилось на 836 миллионов долларов, до 268 миллиардов, а Брина - сократилось на 724 миллионов долларов, до 249 миллиардов долларов. Четвертую строчку рейтинга занимает основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, который уменьшил состояние на 17,6 миллиарда долларов, до 236 миллиардов. Первую пятерку богатейших людей в мире замыкает основатель Meta* Марк Цукерберг, его состояние понизилось на 3,94 миллиарда долларов, до 229 миллиардов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

