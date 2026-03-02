https://1prime.ru/20260302/minpromtorg-867942060.html

Продажи новых российских автомобилей выросли на семь процентов

Продажи новых российских автомобилей выросли на семь процентов - 02.03.2026, ПРАЙМ

Продажи новых российских автомобилей выросли на семь процентов

Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в январе-феврале на 7% в годовом выражении, а импортных - сократились на 20%,... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T16:20+0300

2026-03-02T16:20+0300

2026-03-02T16:29+0300

экономика

бизнес

россия

промышленность

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в январе-феврале на 7% в годовом выражении, а импортных - сократились на 20%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок автомобилей отечественного производства продолжил демонстрировать рост - объемы реализации такой техники превысили 108 тысяч штук, что на 7% больше показателей аналогичного периода 2025 года", - говорится в сообщении министерства. "Продажи новых импортных автомобилей, в свою очередь, составили порядка 74,1 тысячи штук, что на 20% меньше объемов аналогичного периода прошлого года", - добавили в Минпромторге.

https://1prime.ru/20260301/krossover-867913414.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг