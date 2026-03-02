https://1prime.ru/20260302/minpromtorg-867942060.html
Продажи новых российских автомобилей выросли на семь процентов
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в январе-феврале на 7% в годовом выражении, а импортных - сократились на 20%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок автомобилей отечественного производства продолжил демонстрировать рост - объемы реализации такой техники превысили 108 тысяч штук, что на 7% больше показателей аналогичного периода 2025 года", - говорится в сообщении министерства. "Продажи новых импортных автомобилей, в свою очередь, составили порядка 74,1 тысячи штук, что на 20% меньше объемов аналогичного периода прошлого года", - добавили в Минпромторге.
