МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в январе-феврале на 7% в годовом выражении, а импортных - сократились на 20%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок автомобилей отечественного производства продолжил демонстрировать рост - объемы реализации такой техники превысили 108 тысяч штук, что на 7% больше показателей аналогичного периода 2025 года", - говорится в сообщении министерства. "Продажи новых импортных автомобилей, в свою очередь, составили порядка 74,1 тысячи штук, что на 20% меньше объемов аналогичного периода прошлого года", - добавили в Минпромторге.
бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Минпромторг
16:20 02.03.2026 (обновлено: 16:29 02.03.2026)
 
Продажи новых российских автомобилей выросли на семь процентов

Минпромторг: продажи отечественных автомобилей в январе-феврале выросли на 7%

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в январе-феврале на 7% в годовом выражении, а импортных - сократились на 20%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок автомобилей отечественного производства продолжил демонстрировать рост - объемы реализации такой техники превысили 108 тысяч штук, что на 7% больше показателей аналогичного периода 2025 года", - говорится в сообщении министерства.
"Продажи новых импортных автомобилей, в свою очередь, составили порядка 74,1 тысячи штук, что на 20% меньше объемов аналогичного периода прошлого года", - добавили в Минпромторге.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
