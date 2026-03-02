Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля российской техники на автомобильном рынке выросла до 59 процентов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Доля российской техники на автомобильном рынке выросла до 59 процентов
Доля российской техники на автомобильном рынке выросла до 59 процентов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Доля российской техники на автомобильном рынке выросла до 59 процентов
Доля российской техники на автомобильном рынке России в январе-феврале 2026 года составила 59% против 52% годом ранее, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T16:26+0300
2026-03-02T16:26+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Доля российской техники на автомобильном рынке России в январе-феврале 2026 года составила 59% против 52% годом ранее, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Доля российской техники по итогам января-февраля 2026 года выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 59%", - говорится в сообщении министерства. Минпромторг в понедельник отчитался о результатах продаж новых транспортных средств в России по итогам января-февраля 2026 года. Так, при общем снижении рынка на 6% в годовом выражении, продажи машин, выпущенных на территории страны, выросли на 7%.
16:26 02.03.2026
 
Доля российской техники на автомобильном рынке выросла до 59 процентов

Минпромторг: доля российской техники на авторынке в январе-феврале выросла до 59%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta в Москве
Автомобиль Lada Vesta в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Автомобиль Lada Vesta в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Доля российской техники на автомобильном рынке России в январе-феврале 2026 года составила 59% против 52% годом ранее, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Доля российской техники по итогам января-февраля 2026 года выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 59%", - говорится в сообщении министерства.
Минпромторг в понедельник отчитался о результатах продаж новых транспортных средств в России по итогам января-февраля 2026 года. Так, при общем снижении рынка на 6% в годовом выражении, продажи машин, выпущенных на территории страны, выросли на 7%.
Автомобиль Москвич - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Названы самые доступные новые кроссоверы на российском авторынке
Вчера, 10:42
 
