Доля российской техники на автомобильном рынке выросла до 59 процентов

Доля российской техники на автомобильном рынке выросла до 59 процентов

2026-03-02T16:26+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Доля российской техники на автомобильном рынке России в январе-феврале 2026 года составила 59% против 52% годом ранее, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Доля российской техники по итогам января-февраля 2026 года выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 59%", - говорится в сообщении министерства. Минпромторг в понедельник отчитался о результатах продаж новых транспортных средств в России по итогам января-февраля 2026 года. Так, при общем снижении рынка на 6% в годовом выражении, продажи машин, выпущенных на территории страны, выросли на 7%.

