Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока

2026-03-02T19:05+0300

происшествия

бизнес

россия

ближний восток

персидский залив

рф

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Приостановлены рейсы в сообщении с девятью государствами Ближнего Востока на фоне конфликта в Персидском заливе, сообщили в Минтрансе РФ. "Приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных (ближневосточных - ред.) государств", - говорится в сообщении.

