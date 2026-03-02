Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260302/mintrans-867947573.html
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока - 02.03.2026, ПРАЙМ
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока
Приостановлены рейсы в сообщении с девятью государствами Ближнего Востока на фоне конфликта в Персидском заливе, сообщили в Минтрансе РФ. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T19:05+0300
2026-03-02T19:05+0300
происшествия
бизнес
россия
ближний восток
персидский залив
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Приостановлены рейсы в сообщении с девятью государствами Ближнего Востока на фоне конфликта в Персидском заливе, сообщили в Минтрансе РФ. "Приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных (ближневосточных - ред.) государств", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260302/reysy-867944875.html
ближний восток
персидский залив
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2ad5a69cc6acb83a9b0284acfe0df5fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ближний восток, персидский залив, рф
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, РФ
19:05 02.03.2026
 
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока

Минтранс: приостановлены рейсы с 9 странами Ближнего Востока на фоне конфликта

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Здание Министерства Транспорта . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Приостановлены рейсы в сообщении с девятью государствами Ближнего Востока на фоне конфликта в Персидском заливе, сообщили в Минтрансе РФ.
"Приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных (ближневосточных - ред.) государств", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Туроператор "Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби
17:27
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала