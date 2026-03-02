https://1prime.ru/20260302/mintrans-867947573.html
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока
2026-03-02T19:05+0300
2026-03-02T19:05+0300
2026-03-02T19:05+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Приостановлены рейсы в сообщении с девятью государствами Ближнего Востока на фоне конфликта в Персидском заливе, сообщили в Минтрансе РФ. "Приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных (ближневосточных - ред.) государств", - говорится в сообщении.
