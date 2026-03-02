Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, как мошенники используют ситуацию на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260302/moshenniki-867938707.html
Россиянам рассказали, как мошенники используют ситуацию на Ближнем Востоке
Россиянам рассказали, как мошенники используют ситуацию на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как мошенники используют ситуацию на Ближнем Востоке
Мошенники начали предлагать россиянам "вывозные" рейсы с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков",... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T14:10+0300
2026-03-02T14:10+0300
мошенничество
финансы
ближний восток
евгения лазарева
emirates
qatar airways
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864677037_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_ad281510bfa5d9a090a8ee0726da7be4.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам "вывозные" рейсы с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. "С началом обострения ситуации на Ближнем Востоке мы стали фиксировать всплеск активности мошенников, которые пользуются затруднительным положением россиян, оказавшимся за пределами России. Наши пользователи подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки Emirates, Qatar Airways и Etihad и просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах", - рассказала она. При этом, по ее словам, пользователи сигнализируют сразу о нескольких видах мошенничества, среди которых телефонное мошенничество, фишинг и скам, направленный на туристов, пытающихся вылететь в Россию. "Атаки совершаются как на граждан, находящихся в регионе обострения, так и на пассажиров, ожидающих вылета из третьих стран стыковочными рейсами ближневосточных авиакомпаний", - уточнила она. В "Мошеловке" рекомендуют гражданам, оказавшимся за пределами страны, сохранять спокойствие и бдительность, а также проверять всю необходимую информацию только в официальных источниках.
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864677037_102:0:1699:1198_1920x0_80_0_0_923af5c9c969ff229ec6edf2f08038f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, ближний восток, евгения лазарева, emirates, qatar airways, туризм
Мошенничество, Финансы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Евгения Лазарева, Emirates, Qatar Airways, Туризм
14:10 02.03.2026
 
Россиянам рассказали, как мошенники используют ситуацию на Ближнем Востоке

Мошенники начали предлагать россиянам вывозные рейсы с Ближнего Востока

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам "вывозные" рейсы с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"С началом обострения ситуации на Ближнем Востоке мы стали фиксировать всплеск активности мошенников, которые пользуются затруднительным положением россиян, оказавшимся за пределами России. Наши пользователи подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки Emirates, Qatar Airways и Etihad и просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах", - рассказала она.
При этом, по ее словам, пользователи сигнализируют сразу о нескольких видах мошенничества, среди которых телефонное мошенничество, фишинг и скам, направленный на туристов, пытающихся вылететь в Россию.
"Атаки совершаются как на граждан, находящихся в регионе обострения, так и на пассажиров, ожидающих вылета из третьих стран стыковочными рейсами ближневосточных авиакомпаний", - уточнила она.
В "Мошеловке" рекомендуют гражданам, оказавшимся за пределами страны, сохранять спокойствие и бдительность, а также проверять всю необходимую информацию только в официальных источниках.
 
МошенничествоФинансыБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕвгения ЛазареваEmiratesQatar AirwaysТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала