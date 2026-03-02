https://1prime.ru/20260302/moshenniki-867938707.html
Россиянам рассказали, как мошенники используют ситуацию на Ближнем Востоке
Россиянам рассказали, как мошенники используют ситуацию на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как мошенники используют ситуацию на Ближнем Востоке
Мошенники начали предлагать россиянам "вывозные" рейсы с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков",... | 02.03.2026, ПРАЙМ
мошенничество
финансы
ближний восток
евгения лазарева
emirates
qatar airways
туризм
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам "вывозные" рейсы с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. "С началом обострения ситуации на Ближнем Востоке мы стали фиксировать всплеск активности мошенников, которые пользуются затруднительным положением россиян, оказавшимся за пределами России. Наши пользователи подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки Emirates, Qatar Airways и Etihad и просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах", - рассказала она. При этом, по ее словам, пользователи сигнализируют сразу о нескольких видах мошенничества, среди которых телефонное мошенничество, фишинг и скам, направленный на туристов, пытающихся вылететь в Россию. "Атаки совершаются как на граждан, находящихся в регионе обострения, так и на пассажиров, ожидающих вылета из третьих стран стыковочными рейсами ближневосточных авиакомпаний", - уточнила она. В "Мошеловке" рекомендуют гражданам, оказавшимся за пределами страны, сохранять спокойствие и бдительность, а также проверять всю необходимую информацию только в официальных источниках.
финансы, ближний восток, евгения лазарева, emirates, qatar airways, туризм
Мошенничество, Финансы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Евгения Лазарева, Emirates, Qatar Airways, Туризм
Россиянам рассказали, как мошенники используют ситуацию на Ближнем Востоке
Мошенники начали предлагать россиянам вывозные рейсы с Ближнего Востока
