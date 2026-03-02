https://1prime.ru/20260302/moshenniki-867948618.html

Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока

2026-03-02T19:33+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. "В соцсетях и чатах предлагают свои услуги "помогаторы", которые предлагают организовать возвращение в Россию частными вывозными рейсами по предоплате. После получения денег, аккаунты блокируются, а переписка удаляется", - рассказала она. В нескольких сигналах описано распространение в туристических Telegram-чатах фишинговых ссылок. В сообщениях с этими ссылками обещано льготное или бесплатное "бронирование отелей" для пассажиров отменённых рейсов. "За консультациями и помощью можно обращаться по каналам экстренной связи посольств РФ", - добавила Лазарева.

2026

ближний восток, евгения лазарева