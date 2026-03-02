Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока - 02.03.2026
Мошенничество
Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока
Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока - 02.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока
Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков",... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T19:33+0300
2026-03-02T19:33+0300
мошенничество
ближний восток
евгения лазарева
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59588c8931da321d4b5bb0c250baaeb5.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. "В соцсетях и чатах предлагают свои услуги "помогаторы", которые предлагают организовать возвращение в Россию частными вывозными рейсами по предоплате. После получения денег, аккаунты блокируются, а переписка удаляется", - рассказала она. В нескольких сигналах описано распространение в туристических Telegram-чатах фишинговых ссылок. В сообщениях с этими ссылками обещано льготное или бесплатное "бронирование отелей" для пассажиров отменённых рейсов. "За консультациями и помощью можно обращаться по каналам экстренной связи посольств РФ", - добавила Лазарева.
ближний восток
ближний восток, евгения лазарева
Мошенничество, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Евгения Лазарева
19:33 02.03.2026
 
Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока

Лазарева: мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"В соцсетях и чатах предлагают свои услуги "помогаторы", которые предлагают организовать возвращение в Россию частными вывозными рейсами по предоплате. После получения денег, аккаунты блокируются, а переписка удаляется", - рассказала она.
В нескольких сигналах описано распространение в туристических Telegram-чатах фишинговых ссылок. В сообщениях с этими ссылками обещано льготное или бесплатное "бронирование отелей" для пассажиров отменённых рейсов.
"За консультациями и помощью можно обращаться по каналам экстренной связи посольств РФ", - добавила Лазарева.
Мошенничество БЛИЖНИЙ ВОСТОК Евгения Лазарева
 
 
Заголовок открываемого материала