Бренд "Москвич" раскрыл цены новых моделей М70 и М90
02.03.2026
Бренд "Москвич" раскрыл цены новых моделей М70 и М90
Стартовая цена новых моделей автомобильного бренда "Москвич", производство которых на одноименном заводе ведется с декабря 2025 года, составит с учетом всех... | 02.03.2026
2026-03-02T17:51+0300
2026-03-02T17:51+0300
2026-03-02T17:51+0300
экономика
бизнес
россия
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стартовая цена новых моделей автомобильного бренда "Москвич", производство которых на одноименном заводе ведется с декабря 2025 года, составит с учетом всех спецпредложений 2,7 миллиона рублей для модели М70 и 3,9 миллиона рублей - для М90, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. "Бренд "Москвич" объявляет комплектации и цены на новую линейку "М"... Цена с учетом всех выгод и спецпредложений на "Москвич" М70 составляет от 2 689 000 рублей, а на "Москвич" М90 – от 3 855 000 рублей", - говорится в сообщении. Модель М70 будет представлена на рынке в двух комплектациях: "Драйв" и "Ультра" с турбированными двигателями 1,5 или 2 литра в сочетании с роботизированной либо автоматической коробкой передач. Цена версии "Драйв" начинается от 2,7 миллиона рублей, а "Ультра" - от 3,2 миллиона рублей. Модель М90 же получит единственную версию "Ультимейт" с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач, а также с полным приводом, который в дальнейшем появится и у модели М70. "Старт продаж линейки "М" намечен на начало марта 2026 года. Обе модели по началу будут доступны в 60-и официальных дилерских центрах "Москвич", - отметили в пресс-службе.
