Россиянам на Ближнем Востоке сделали бесплатными звонки и интернет

Россиянам на Ближнем Востоке сделали бесплатными звонки и интернет

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские операторы связи - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - сделали бесплатными звонки и интернет для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, Т2 обнулил стоимость звонков на горячие линии, рассказали РИА Новости в компаниях. Горячая линия ассоциации "Турпомощь" - +74996781203. Горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД РФ - +74956954545. Так, "Билайн" предоставил своим абонентам дополнительные пакеты минут и мобильного интернета для поддержания экстренной связи с близкими и необходимыми службами. Абоненты в ОАЭ получили пакет объемом 3 ГБ мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней. Клиентам, находящимся в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране, начислены 1 ГБ интернета и 30 минут на 3 дня. МТС сделал бесплатными звонки для россиян - все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут. "Мегафон" настроил бесплатный пакет интернета и минут для своих абонентов: он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня. После пакет активируется повторно при необходимости. Кроме того, оператор ввел обнуление стоимости звонков на горячую линию "Турпомощи" для своих абонентов. Абоненты "Билайна" и Т2 также могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

