Нацбатальон "Айдар"* выдвинулся на помощь украинскому погранотряду

Нацбатальон "Айдар"* выдвинулся на помощь украинскому погранотряду

2026-03-02T07:19+0300

2026-03-02T07:19+0300

2026-03-02T07:48+0300

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Националистический батальон "Айдар"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) выдвинулся в сторону позиций 5-го погранотряда Украины в район села Бачевск Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В направлении села Бачевск (Шосткинский район) выдвинулись группы националистов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, которые должны усилить находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го ПОГО (погранотряда – ред.)", - рассказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация

