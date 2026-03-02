Нацбатальон "Айдар"* выдвинулся на помощь украинскому погранотряду

https://1prime.ru/20260302/natsbatalon-867929370.html
Украинские националисты выдвинулись в сторону позиций 5-го погранотряда в Сумской области
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Националистический батальон "Айдар"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) выдвинулся в сторону позиций 5-го погранотряда Украины в район села Бачевск Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В направлении села Бачевск (Шосткинский район) выдвинулись группы националистов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, которые должны усилить находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го ПОГО (погранотряда – ред.)", - рассказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация