https://1prime.ru/20260302/neft-867948469.html
Оператора месторождения Карачаганак оштрафовали на четыре миллиона долларов
Оператора месторождения Карачаганак оштрафовали на четыре миллиона долларов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Оператора месторождения Карачаганак оштрафовали на четыре миллиона долларов
Оператор казахстанского месторождения Карачаганак "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафован на 4,1 миллиона долларов за вредные выбросы сверх нормы,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T19:29+0300
2026-03-02T19:29+0300
2026-03-02T19:29+0300
энергетика
промышленность
аксай
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
АСТАНА, 2 мар - ПРАЙМ. Оператор казахстанского месторождения Карачаганак "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафован на 4,1 миллиона долларов за вредные выбросы сверх нормы, следует из сообщения пресс-службы департамента экологии по Западно-Казахстанской области. "Проведена внеплановая проверка в отношении казахстанского филиала компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." по факту сверхнормативных эмиссий... Установлено, что в 2024 году компания допустила сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и сбросы сточных вод... Общая сумма наложенного штрафа составила 2,07 миллиарда тенге (4,1 миллиона долларов)", - говорится в сообщении. В департаменте добавили, что дополнительно выдано предписание о проведении анализа причин допущенных сверхнормативных выбросов и сбросов, а также о разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на исключение подобных нарушений в дальнейшем. Карачаганак - крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Западно-Казахстанской области вблизи города Аксай площадью более 280 квадратных километров, открытое в 1979 году. Промышленная добыча на нем началась в 1984 году, а геологические запасы оценивались более чем в 1,7 миллиарда тонн жидких углеводородов и свыше 1,7 триллиона кубометров газа.
https://1prime.ru/20260302/irak-867943561.html
аксай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, аксай
Энергетика, Промышленность, Аксай
Оператора месторождения Карачаганак оштрафовали на четыре миллиона долларов
Оператор казахстанского месторождения Карачаганак оштрафован на 4,1 миллиона долларов
АСТАНА, 2 мар - ПРАЙМ. Оператор казахстанского месторождения Карачаганак "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафован на 4,1 миллиона долларов за вредные выбросы сверх нормы, следует из сообщения пресс-службы департамента экологии по Западно-Казахстанской области.
"Проведена внеплановая проверка в отношении казахстанского филиала компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." по факту сверхнормативных эмиссий... Установлено, что в 2024 году компания допустила сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и сбросы сточных вод... Общая сумма наложенного штрафа составила 2,07 миллиарда тенге (4,1 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что дополнительно выдано предписание о проведении анализа причин допущенных сверхнормативных выбросов и сбросов, а также о разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на исключение подобных нарушений в дальнейшем.
Карачаганак - крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Западно-Казахстанской области вблизи города Аксай
площадью более 280 квадратных километров, открытое в 1979 году. Промышленная добыча на нем началась в 1984 году, а геологические запасы оценивались более чем в 1,7 миллиарда тонн жидких углеводородов и свыше 1,7 триллиона кубометров газа.
Закрытие Ормузского пролива лишит Ирак большей части доходов от нефти