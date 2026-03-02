Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оператора месторождения Карачаганак оштрафовали на четыре миллиона долларов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Оператора месторождения Карачаганак оштрафовали на четыре миллиона долларов
Оператора месторождения Карачаганак оштрафовали на четыре миллиона долларов
АСТАНА, 2 мар - ПРАЙМ. Оператор казахстанского месторождения Карачаганак "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафован на 4,1 миллиона долларов за вредные выбросы сверх нормы, следует из сообщения пресс-службы департамента экологии по Западно-Казахстанской области. "Проведена внеплановая проверка в отношении казахстанского филиала компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." по факту сверхнормативных эмиссий... Установлено, что в 2024 году компания допустила сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и сбросы сточных вод... Общая сумма наложенного штрафа составила 2,07 миллиарда тенге (4,1 миллиона долларов)", - говорится в сообщении. В департаменте добавили, что дополнительно выдано предписание о проведении анализа причин допущенных сверхнормативных выбросов и сбросов, а также о разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на исключение подобных нарушений в дальнейшем. Карачаганак - крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Западно-Казахстанской области вблизи города Аксай площадью более 280 квадратных километров, открытое в 1979 году. Промышленная добыча на нем началась в 1984 году, а геологические запасы оценивались более чем в 1,7 миллиарда тонн жидких углеводородов и свыше 1,7 триллиона кубометров газа.
19:29 02.03.2026
 
Оператора месторождения Карачаганак оштрафовали на четыре миллиона долларов

Оператор казахстанского месторождения Карачаганак оштрафован на 4,1 миллиона долларов

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
АСТАНА, 2 мар - ПРАЙМ. Оператор казахстанского месторождения Карачаганак "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафован на 4,1 миллиона долларов за вредные выбросы сверх нормы, следует из сообщения пресс-службы департамента экологии по Западно-Казахстанской области.
"Проведена внеплановая проверка в отношении казахстанского филиала компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." по факту сверхнормативных эмиссий... Установлено, что в 2024 году компания допустила сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и сбросы сточных вод... Общая сумма наложенного штрафа составила 2,07 миллиарда тенге (4,1 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что дополнительно выдано предписание о проведении анализа причин допущенных сверхнормативных выбросов и сбросов, а также о разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на исключение подобных нарушений в дальнейшем.
Карачаганак - крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Западно-Казахстанской области вблизи города Аксай площадью более 280 квадратных километров, открытое в 1979 году. Промышленная добыча на нем началась в 1984 году, а геологические запасы оценивались более чем в 1,7 миллиарда тонн жидких углеводородов и свыше 1,7 триллиона кубометров газа.
