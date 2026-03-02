Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новороссийске транспорт не будет работать до отмены атаки БПЛА - 02.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260302/novorossijsk-867928888.html
В Новороссийске транспорт не будет работать до отмены атаки БПЛА
В Новороссийске транспорт не будет работать до отмены атаки БПЛА - 02.03.2026, ПРАЙМ
В Новороссийске транспорт не будет работать до отмены атаки БПЛА
Общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T06:45+0300
2026-03-02T06:56+0300
новороссийск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867928888.jpg?1772423775
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко. "До отмены сигнала атаки БПЛА общественный транспорт в Новороссийске работать не будет. Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной. Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно", - написал Кравченко в канале на платформе Max.
новороссийск
новороссийск
НОВОРОССИЙСК
06:45 02.03.2026 (обновлено: 06:56 02.03.2026)
 
В Новороссийске транспорт не будет работать до отмены атаки БПЛА

Общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки БПЛА

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко.
"До отмены сигнала атаки БПЛА общественный транспорт в Новороссийске работать не будет. Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной. Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно", - написал Кравченко в канале на платформе Max.
 
НОВОРОССИЙСК
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
