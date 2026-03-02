https://1prime.ru/20260302/novorossijsk-867928888.html

В Новороссийске транспорт не будет работать до отмены атаки БПЛА

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко. "До отмены сигнала атаки БПЛА общественный транспорт в Новороссийске работать не будет. Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной. Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно", - написал Кравченко в канале на платформе Max.

