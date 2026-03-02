Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новороссийске возобновили движение общественного транспорта - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/novorossijsk-867929975.html
В Новороссийске возобновили движение общественного транспорта
В Новороссийске возобновили движение общественного транспорта - 02.03.2026, ПРАЙМ
В Новороссийске возобновили движение общественного транспорта
Движение общественного транспорта возобновлено в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T07:37+0300
2026-03-02T07:37+0300
бизнес
экономика
россия
новороссийск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867929975.jpg?1772426236
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Движение общественного транспорта возобновлено в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Ранее в понедельник мэр города объявил, что общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки БПЛА. "Движение общественного транспорта возобновлено! Район Шесхарис (от БТОФ) движение в сторону Кабардинки открыто", - написал Кравченко в Telegram-канале.
новороссийск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новороссийск
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК
07:37 02.03.2026
 
В Новороссийске возобновили движение общественного транспорта

Кравченко: движение общественного транспорта в Новороссийске возобновлено

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Движение общественного транспорта возобновлено в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Ранее в понедельник мэр города объявил, что общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки БПЛА.
"Движение общественного транспорта возобновлено! Район Шесхарис (от БТОФ) движение в сторону Кабардинки открыто", - написал Кравченко в Telegram-канале.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯНОВОРОССИЙСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала