В Новороссийске возобновили движение общественного транспорта
2026-03-02T07:37+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Движение общественного транспорта возобновлено в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Ранее в понедельник мэр города объявил, что общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки БПЛА.
"Движение общественного транспорта возобновлено! Район Шесхарис (от БТОФ) движение в сторону Кабардинки открыто", - написал Кравченко в Telegram-канале.
