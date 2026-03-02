https://1prime.ru/20260302/novorossijsk-867929975.html

В Новороссийске возобновили движение общественного транспорта

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Движение общественного транспорта возобновлено в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Ранее в понедельник мэр города объявил, что общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки БПЛА. "Движение общественного транспорта возобновлено! Район Шесхарис (от БТОФ) движение в сторону Кабардинки открыто", - написал Кравченко в Telegram-канале.

