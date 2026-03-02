СМИ рассказали, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ
Life: в ОАЭ туристы спят на улице из-за отказов отелей
© Фото : Unsplash/Kevin JDАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kevin JD
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей, пишет Life.
"Туристов выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ, несмотря на воздушную опасность", — говорится в материале.
В публикации отмечается, что постояльцам отеля сказали покинуть номера, так как в них должны заехать другие гости. Кроме того, туристов уведомляют о приостановке рейсов шаттл-автобусов между гостиницами и аэропортами.
В итоге они вынуждены самостоятельно искать убежище, некоторые россияне ночевали на парковке в Дубае.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
