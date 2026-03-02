https://1prime.ru/20260302/oae-867941514.html

СМИ рассказали, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ

СМИ рассказали, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ - 02.03.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ

В ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей, пишет Life."Туристов выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ, несмотря на воздушную опасность", —... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T16:09+0300

2026-03-02T16:09+0300

2026-03-02T16:09+0300

оаэ

иран

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/80/842528007_0:62:2401:1412_1920x0_80_0_0_aa3f3d92885ea1cdca396e062dd3f496.jpg

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей, пишет Life."Туристов выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ, несмотря на воздушную опасность", — говорится в материале.В публикации отмечается, что постояльцам отеля сказали покинуть номера, так как в них должны заехать другие гости. Кроме того, туристов уведомляют о приостановке рейсов шаттл-автобусов между гостиницами и аэропортами.В итоге они вынуждены самостоятельно искать убежище, некоторые россияне ночевали на парковке в Дубае.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

https://1prime.ru/20260302/iran-867941159.html

https://1prime.ru/20260302/mema-867940827.html

оаэ

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оаэ, иран, сша