Минфин предложил освободить от НДС общепит на упрощенке и ПСН - 02.03.2026
Минфин предложил освободить от НДС общепит на упрощенке и ПСН
Минфин предложил освободить от НДС общепит на упрощенке и ПСН
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин России предложил с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС общепит на упрощенной и патентной системах налогообложения, следует из сообщения пресс-службы министерства. "Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону", - указано в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину РФ обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения .
россия, рф, владимир путин, минфин рф
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минфин РФ
© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин России предложил с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС общепит на упрощенной и патентной системах налогообложения, следует из сообщения пресс-службы министерства.
"Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону", - указано в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину РФ обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения .
 
Заголовок открываемого материала