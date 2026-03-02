Минфин предложил освободить от НДС общепит на упрощенке и ПСН

https://1prime.ru/20260302/obschepit-867933347.html
Минфин России предложил с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС общепит на упрощенной и патентной системах налогообложения
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин России предложил с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС общепит на упрощенной и патентной системах налогообложения, следует из сообщения пресс-службы министерства. "Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону", - указано в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину РФ обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения .
