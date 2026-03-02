"Мы попали": в США рассказали, что произошло во время атаки на Иран

https://1prime.ru/20260302/operatsiya-867929426.html

МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Подполковник армии США Дэниел Дэвис в беседе на канале Glenn Diesen заявил, что операция США и Израиля против Ирана с самого начала пошла не так, как планировалось. "Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. И сейчас, похоже, это с нами случилось", — отметил он. Дэвис пояснил, что у Вашингтона недостаточно ресурсов для поддержания высокой интенсивности атак длительное время. По его словам, максимум, на что можно рассчитывать, — пара недель при грамотном использовании средств. "Это ваш горизонт планирования? У нас нет возможности растягивать это надолго. <…> Мы даже не можем оставить дроны, потому что у нас заканчиваются системы ПВО", — предостерег он. Аналитик добавил, что в случае затяжного конфликта и увеличения потерь США и Израиль столкнутся с колоссальным давлением, что заставит их искать иные пути разрешения ситуации.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

