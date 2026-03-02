В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260302/pensii-867932121.html
2026-03-02T10:28+0300
2026-03-02T10:29+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В понедельник Мишустин провел совещание с вице-премьерами. "С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек - это, в том числе, и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии", - сказал Мишустин. Он добавил, что увеличатся также выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.
10:28 02.03.2026 (обновлено: 10:29 02.03.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПожилой человек держит в руках кошелек с деньгами
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник Мишустин провел совещание с вице-премьерами.
"С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек - это, в том числе, и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии", - сказал Мишустин.
Он добавил, что увеличатся также выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.
 
