В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
2026-03-02T10:28+0300
2026-03-02T10:28+0300
2026-03-02T10:29+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В понедельник Мишустин провел совещание с вице-премьерами. "С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек - это, в том числе, и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии", - сказал Мишустин. Он добавил, что увеличатся также выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.
рф, лнр, михаил мишустин, пенсии, россия
РФ, ЛНР, Михаил Мишустин, Пенсии, РОССИЯ
