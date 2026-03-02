https://1prime.ru/20260302/pobeda-867955765.html

"Победа" приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая

Авиакомпания "Победа" с 3 марта приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая, чтобы ими воспользоваться пассажирам предлагается заполнить форму... | 02.03.2026

2026-03-02T23:31+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" с 3 марта приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая, чтобы ими воспользоваться пассажирам предлагается заполнить форму на сайте авиакомпании, сообщил перевозчик. "С 3 марта 2026 года мы приступаем к выполнению вывозных рейсов для клиентов отмененных рейсов из Дубая и Абу-Даби. Клиентам, которые ранее не оформили возврат билета и планируют воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании", - говорится в сообщении. Как отметили в "Победе", информация о дате, номере и времени рейса будет направлена на электронную почту, указанную в бронировании.

