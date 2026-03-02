https://1prime.ru/20260302/polety-867947304.html
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток - 02.03.2026, ПРАЙМ
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс РФ. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T18:59+0300
2026-03-02T18:59+0300
2026-03-02T18:59+0300
экономика
бизнес
россия
ближний восток
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс РФ. "Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
https://1prime.ru/20260302/reysy-867944875.html
ближний восток
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ближний восток, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
Минтранс: российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток