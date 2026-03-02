Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток - 02.03.2026, ПРАЙМ
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
2026-03-02T18:59+0300
2026-03-02T18:59+0300
экономика
бизнес
россия
ближний восток
рф
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс РФ. "Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
ПРАЙМ
2026
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
бизнес, россия, ближний восток, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ
18:59 02.03.2026
 
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс РФ.
"Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Туроператор "Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби
17:27
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
