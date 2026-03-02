https://1prime.ru/20260302/polety-867947304.html

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток - 02.03.2026

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс РФ. | 02.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс РФ. "Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

