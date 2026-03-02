https://1prime.ru/20260302/posev-867945845.html

Зима прошла для будущих посевов в России без потерь, считает эксперт

Зима прошла для будущих посевов в России без потерь, считает эксперт

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Закончившаяся зима, несмотря на обилие снега, прошла для будущих посевов без критических потерь, заявила РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор института агробиотехнологий и землепользования Казанского ГАУ Игорь Сержанов. "Зима 2025–2026 года для посевов прошла без критических потерь: сильных и продолжительных морозов не было, температура держалась в пределах нормы", - сказал он. "Но сезон запомнился рекордным снегом - к концу января покров достиг 40 сантиметров, в феврале - от 60 до 80 сантиметров в зависимости от района", - добавил Сержанов. По его словам, "для озимых культур такое обилие снега и защита, и риск одновременно". "Риск заключается в том, что глубокий снег, не давая почве промёрзнуть, создаёт условия для выпревания. Ещё один серьёзный вопрос - что будет при резком потеплении весной: стремительное таяние такого количества снега может спровоцировать эрозию пахотных земель". Чтобы эрозии почв не произошло, уточнил он, аграрии работают в два этапа. "До схода снега - замедляют таяние: нарезают поперёк склонов борозды и валы из снега, которые задерживают потоки воды. Иногда, напротив, чернят снег золой или торфяной крошкой, чтобы создать проталины, через которые вода будет постепенно уходить в почву. После того как снег сошёл - рыхлят почву, разрушают корку, восстанавливают доступ кислорода к корням. На участках, где смыв всё же произошёл, вносят перегной, минеральные удобрения, используют биопрепараты на основе эффективных микроорганизмов для восстановления гумуса",- заключил Сержанов.

