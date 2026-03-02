Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зима прошла для будущих посевов в России без потерь, считает эксперт - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/posev-867945845.html
Зима прошла для будущих посевов в России без потерь, считает эксперт
Зима прошла для будущих посевов в России без потерь, считает эксперт - 02.03.2026, ПРАЙМ
Зима прошла для будущих посевов в России без потерь, считает эксперт
Закончившаяся зима, несмотря на обилие снега, прошла для будущих посевов без критических потерь, заявила РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T18:03+0300
2026-03-02T18:03+0300
экономика
россия
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/66/837256637_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_db5a57d47c502c44d29b8e371409778f.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Закончившаяся зима, несмотря на обилие снега, прошла для будущих посевов без критических потерь, заявила РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор института агробиотехнологий и землепользования Казанского ГАУ Игорь Сержанов. "Зима 2025–2026 года для посевов прошла без критических потерь: сильных и продолжительных морозов не было, температура держалась в пределах нормы", - сказал он. "Но сезон запомнился рекордным снегом - к концу января покров достиг 40 сантиметров, в феврале - от 60 до 80 сантиметров в зависимости от района", - добавил Сержанов. По его словам, "для озимых культур такое обилие снега и защита, и риск одновременно". "Риск заключается в том, что глубокий снег, не давая почве промёрзнуть, создаёт условия для выпревания. Ещё один серьёзный вопрос - что будет при резком потеплении весной: стремительное таяние такого количества снега может спровоцировать эрозию пахотных земель". Чтобы эрозии почв не произошло, уточнил он, аграрии работают в два этапа. "До схода снега - замедляют таяние: нарезают поперёк склонов борозды и валы из снега, которые задерживают потоки воды. Иногда, напротив, чернят снег золой или торфяной крошкой, чтобы создать проталины, через которые вода будет постепенно уходить в почву. После того как снег сошёл - рыхлят почву, разрушают корку, восстанавливают доступ кислорода к корням. На участках, где смыв всё же произошёл, вносят перегной, минеральные удобрения, используют биопрепараты на основе эффективных микроорганизмов для восстановления гумуса",- заключил Сержанов.
https://1prime.ru/20260205/patrushev-867210213.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/66/837256637_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9b1f851253ffb715b9888ab952475e87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ
Экономика, РОССИЯ, Газ
18:03 02.03.2026
 
Зима прошла для будущих посевов в России без потерь, считает эксперт

Сержанов: минувшая зима прошла в России для будущих посевов без потерь

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевы пшеницы в Краснодарском крае
Посевы пшеницы в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Посевы пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Закончившаяся зима, несмотря на обилие снега, прошла для будущих посевов без критических потерь, заявила РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор института агробиотехнологий и землепользования Казанского ГАУ Игорь Сержанов.
"Зима 2025–2026 года для посевов прошла без критических потерь: сильных и продолжительных морозов не было, температура держалась в пределах нормы", - сказал он.
"Но сезон запомнился рекордным снегом - к концу января покров достиг 40 сантиметров, в феврале - от 60 до 80 сантиметров в зависимости от района", - добавил Сержанов.
По его словам, "для озимых культур такое обилие снега и защита, и риск одновременно". "Риск заключается в том, что глубокий снег, не давая почве промёрзнуть, создаёт условия для выпревания. Ещё один серьёзный вопрос - что будет при резком потеплении весной: стремительное таяние такого количества снега может спровоцировать эрозию пахотных земель".
Чтобы эрозии почв не произошло, уточнил он, аграрии работают в два этапа.
"До схода снега - замедляют таяние: нарезают поперёк склонов борозды и валы из снега, которые задерживают потоки воды. Иногда, напротив, чернят снег золой или торфяной крошкой, чтобы создать проталины, через которые вода будет постепенно уходить в почву. После того как снег сошёл - рыхлят почву, разрушают корку, восстанавливают доступ кислорода к корням. На участках, где смыв всё же произошёл, вносят перегной, минеральные удобрения, используют биопрепараты на основе эффективных микроорганизмов для восстановления гумуса",- заключил Сержанов.
Трактор во время сельскохозяйственных работ - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Патрушев рассказал о посевных площадях в России
5 февраля, 13:47
 
ЭкономикаРОССИЯГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала