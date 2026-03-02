Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки удобрений из России в Таиланд в январе выросли вдвое - 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в Таиланд в январе этого года выросли вдвое в годовом выражении - до максимума за более чем три года, подсчитало РИА Новости по данным тайской статслужбы. За январь Таиланд импортировал из РФ удобрений на 54,8 миллиона долларов (94,8 тысячи тонн), что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, и в 16,8 раза больше, чем в декабре. Таким образом, стоимость тайского импорта достигла максимума с сентября 2022 года - тогда она составляла 65,9 миллиона долларов. По итогам января Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений в Таиланд. В пятерку также вошли Саудовская Аравия (20,9 миллиона долларов), Малайзия (18,9 миллиона), Китай (8,2 миллиона) и Лаос (6,7 миллиона). За весь прошлый год россияне отправили тайцам удобрений на 294,8 миллиона долларов (595,9 тысячи тонн). РФ стала третьей среди основных поставщиков за весь год. Еще в пятерке расположились Китай (563,3 миллиона долларов), Саудовская Аравия (543,7 миллиона), Малайзия (178,2 миллиона) и Оман (162,1 миллиона).
