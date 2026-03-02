https://1prime.ru/20260302/pozhar-867936633.html
В Новороссийске после атаки дронов ВСУ загорелся топливный терминал
В Новороссийске после атаки дронов ВСУ загорелся топливный терминал - 02.03.2026, ПРАЙМ
В Новороссийске после атаки дронов ВСУ загорелся топливный терминал
02.03.2026
КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Пожар начался на топливном терминале в Новороссийске после атаки БПЛА ВСУ, возгорание локализовали на площади 120 "квадратов", сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Новороссийске тушат пожар на топливном терминале, возникший ночью в результате атаки беспилотников. Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров", - говорится в сообщении.К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пять человек были ранены в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, они доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили 8 многоквартирных домов, 9 частных домовладений и 3 детских сада. В городе введен режим ЧС.
В Новороссийске после атаки дронов ВСУ загорелся топливный терминал
