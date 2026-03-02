Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новороссийске после атаки дронов ВСУ загорелся топливный терминал - 02.03.2026
В Новороссийске после атаки дронов ВСУ загорелся топливный терминал
2026-03-02T12:27+0300
2026-03-02T12:27+0300
происшествия
россия
новороссийск
краснодарский край
всу
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867936467_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_e33801a13c39e9204edc99f076cbda6a.jpg
КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Пожар начался на топливном терминале в Новороссийске после атаки БПЛА ВСУ, возгорание локализовали на площади 120 "квадратов", сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. &quot;В Новороссийске тушат пожар на топливном терминале, возникший ночью в результате атаки беспилотников. Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров&quot;, - говорится в сообщении.К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пять человек были ранены в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, они доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили 8 многоквартирных домов, 9 частных домовладений и 3 детских сада. В городе введен режим ЧС.
новороссийск
краснодарский край
12:27 02.03.2026
 
КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Пожар начался на топливном терминале в Новороссийске после атаки БПЛА ВСУ, возгорание локализовали на площади 120 "квадратов", сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В Новороссийске тушат пожар на топливном терминале, возникший ночью в результате атаки беспилотников. Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров", - говорится в сообщении.

К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пять человек были ранены в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, они доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили 8 многоквартирных домов, 9 частных домовладений и 3 детских сада. В городе введен режим ЧС.
 
