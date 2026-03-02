https://1prime.ru/20260302/putin-867939118.html
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - 02.03.2026, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T15:05+0300
2026-03-02T15:05+0300
2026-03-02T15:05+0300
россия
оаэ
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в сообщении.
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин, в мире
РОССИЯ, ОАЭ, Владимир Путин, В мире
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Заидом Аль Нахайяном