Назван самый закредитованный регион России в начале 2026 года

2026-03-02T00:19+0300

финансы

банки

тува

рф

калмыкия

росстат

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Самым закредитованным регионом России в начале 2026 года стала Тува, где каждый житель в среднем должен банкам больше миллиона рублей, этот показатель выше примерно в 20 раз, чем в лидирующей в рейтинге Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости. РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В России объем задолженности по кредитам населения перед банками в 2025 году вырос на 3% и по итогам года составил 36 триллионов рублей. При этом более низкие темпы прироста задолженности физических лиц последний раз были в 2016 году, когда объем кредитов вырос немногим более чем на 1%. Также для сравнения, задолженность по кредитам населения перед банками в 2016 году составляла чуть менее 11 триллионов рублей – таким образом, за последние девять лет задолженность утроилась. В расчёте на одного экономически активного жителя среднедушевой долг в 2025 году составил 473 тысячи рублей (+14 тысяч за год). Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили девятый ежегодный рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация с закредитованностью населения в регионах РФ характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение задолженности по кредитам к зарплате изменяется в диапазоне от 12% до 140%. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и зарплаты за 12 месяцев. Объём кредитов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — из данных Росстата. Годовая зарплата рассчитывалась в среднем за 12 месяцев, с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года, а численность экономически активного населения в среднем с 1 января 2025 года по 1 декабря 2025 года. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 января 2026 года. В расчётах зарплаты учитывалась выплата подоходного налога. САМАЯ НИЗКАЯ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НА ЮГЕ В верхней части рейтинга (среди регионов с низкой закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и другие территории Юга России. Лидером рейтинга стала Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется всего 12%. Долговая нагрузка в этом регионе за прошедший год снизилась на 3,5 процентных пункта. Вторую и третью позиции в текущем рейтинге занимают Дагестан и Чечня с результатом 25,3% у каждого из регионов. На четвертом и пятом местах находятся Чукотский автономный округ и Москва, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 31,8% и 31,9% соответственно. Таким образом, несмотря на дороговизну жизни в столице и очень высокие цены на недвижимость, москвичи достаточно умеренно берут кредиты и в основном предпочитают тратить без привлечения заемных ресурсов. Кроме того, относительно низкий уровень задолженности к зарплате зафиксирован в Крыму (32%), Магаданской области (33,1%), Севастополе (33,9%) соответственно. Замыкает группу регионов с соотношением задолженности и зарплаты ниже 35% Ненецкий автономный округ (34,5%). ВЫСОКАЯ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах РФ: в Туве и Калмыкии. Индикатор долговой нагрузки у Тувы находится на зашкаливающем уровне 139% (годом ранее было 152%), а у Калмыкии – 120%. Несмотря на значительный отрыв от регионов, занимающих последние два места, достаточно высокая закредитованность зафиксирована в Адыгее, Тюменской области, Удмуртии и Башкортостане. У этих четырех регионов отношение задолженности к зарплате находится в диапазоне 70%-80%. В 2025 году в шести регионах отношение долга к зарплате превышает 70%, а еще в 19 регионах этот показатель составил более 60%. Для сравнения в предыдущем исследовании количество регионов с существенной закредитованностью было больше – уровень закредитованности выше 70% тогда был у 13 регионов, а 60% и более еще у 36 регионов. Таким образом, в 2025 году ситуация в части закредитованности населения стала более благоприятной, отмечают эксперты. АБСОЛЮТНЫЙ РАЗМЕР ЗАДОЛЖНЕННОСТИ Согласно результатам исследования, в среднем по России средний объем задолженности по банковским кредитам на одного экономически активного жителя составляет 473 тысячи рублей. По абсолютному размеру кредитной задолженности на человека лидирует Тува. В этом регионе средняя кредитная задолженность экономически активного жителя составляет 1,08 миллиона рублей. Эксперты отдельно отмечают, что еще в начале 2023 года задолженность в Туве составляла 530 тысяч рублей, то есть она почти удвоилась за довольно короткий срок. Вторым по абсолютному размеру среднего долга перед банками является Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 835 тысяч рублей. На третьем, четвертом и пятом местах расположились: Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 797, 744 и 709 тысяч рублей, соответственно. В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного экономически активного жителя также вошли: Чукотский автономный округ, Калмыкия, Сахалинская, Московская и Магаданская области. В этих регионах объем среднедушевой задолженности варьируется в диапазоне от 703 до 606 тысяч рублей. Москва, занимает 11-е место по абсолютному объему банковских кредитов в среднем на одного человека, с объемом задолженности в 600 тысяч рублей на человека, а Санкт-Петербург расположился на 13-й строчке по этому показателю (590 тысяч рублей). Низкий уровень задолженности населения перед банками отмечается преимущественно в южных регионах. Так, в Ингушетии объем банковских кредитов на одного экономически активного жителя составляет 54 тысячи рублей, что примерно в 20 раз меньше, чем у Тувы. Второе и третье места у Чечни и у Дагестана, где в среднем кредитная задолженность составляет 122 и 130 тысяч рублей соответственно. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВЫРОСЛА В 57 РЕГИОНАХ В 2025 году задолженность населения по банковским кредитам выросла в 57 регионах России, хотя в предыдущие восемь лет (за исключением 2024 года) прирост наблюдался во всех регионах. В 2024 году снижение наблюдалось в трех регионах. Эксперты отмечают, что рост задолженности в основном обеспечивался ипотечными кредитами. На фоне стагнации потребительского кредитования доля ипотечного кредитования в структуре розничного кредитования выросла с 55% в 2024 году до 58% в текущем исследовании. Наибольший прирост задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Калмыкии, где задолженность по итогам 2025 года выросла на 77 тысяч рублей. Во многом такой прирост обеспечен ипотекой, доля ипотеки за год выросла с 55% до 62%. Ленинградская область стала вторым регионом по темпам прироста ссудной задолженности на экономически активного жителя – +64 тысячи рублей. На третьем, четвертом и пятом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Тюменская область, Бурятия и Крым, здесь задолженность перед банками в 2025 году увеличилась на 52, 48 и 46 тысяч рублей, соответственно. В целом же прирост более 30 тысяч рублей наблюдался в 14 регионах. Быстрее всего росли долги в регионах в основном, где они и так уже высокие. Вместе с тем снижение задолженности наблюдалось в 29 регионах, а лидером по снижению стала Магаданская область (-44 тысячи рублей). Второе место по снижению задолженности занимает Коми, а объем задолженности здесь снизился на 18 тысяч рублей. Снижением долговой нагрузки в диапазоне чуть более 10 тысяч рублей в среднем на одного человека также характеризовались: Кемеровская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Карелия, Мурманская область, Чечня и Северная Осетия. В процентном отношении прирост задолженности более чем на 20% наблюдался в двух регионах, в двух более 10% и еще в 10 регионах более 5%. Наибольший прирост в 2025 году продемонстрировала Республика Крым, где ссудная задолженность в 2025 году выросла почти на 28,5%. Вторым регионом по приросту задолженности стал Севастополь, а прирост здесь за год составил 25%. Замыкает первую тройку регионов по приросту задолженности Ленинградская область с результатом +14%.

