Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс в Саратов из Сочи задерживается более чем на 14 часов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/rejs-867930116.html
Рейс в Саратов из Сочи задерживается более чем на 14 часов
Рейс в Саратов из Сочи задерживается более чем на 14 часов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Рейс в Саратов из Сочи задерживается более чем на 14 часов
Рейс в Саратов из Сочи задерживается на прилет более чем на 14 часов, а рейс Саратов-Москва – на 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Гагарин". | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T07:40+0300
2026-03-02T07:40+0300
бизнес
россия
сочи
краснодар
геленджик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867930116.jpg?1772426421
САРАТОВ, 2 мар - ПРАЙМ. Рейс в Саратов из Сочи задерживается на прилет более чем на 14 часов, а рейс Саратов-Москва – на 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Гагарин". По данным на вечер воскресенья на фоне введенных ограничений в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика были задержаны более 100 рейсов. Рейс из Сочи должен был прибыть в Саратов 1 марта в 17.00 мск. Однако по состоянию на 7.00 мск даже не вылетел. Прибытие в саратовский аэропорт пока перенесено как минимум до 11.45 мск. Рейс из Саратова в Москву должен был вылететь в воскресенье в 20.05 мск, однако задержан до 12.15 мск понедельника.  
сочи
краснодар
геленджик
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сочи, краснодар, геленджик
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, КРАСНОДАР, Геленджик
07:40 02.03.2026
 
Рейс в Саратов из Сочи задерживается более чем на 14 часов

Рейс в Саратов из Сочи задерживается более чем на 14 часов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
САРАТОВ, 2 мар - ПРАЙМ. Рейс в Саратов из Сочи задерживается на прилет более чем на 14 часов, а рейс Саратов-Москва – на 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Гагарин".
По данным на вечер воскресенья на фоне введенных ограничений в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика были задержаны более 100 рейсов.
Рейс из Сочи должен был прибыть в Саратов 1 марта в 17.00 мск. Однако по состоянию на 7.00 мск даже не вылетел. Прибытие в саратовский аэропорт пока перенесено как минимум до 11.45 мск. Рейс из Саратова в Москву должен был вылететь в воскресенье в 20.05 мск, однако задержан до 12.15 мск понедельника.
 
 
БизнесРОССИЯСОЧИКРАСНОДАРГеленджик
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала