Рейс в Саратов из Сочи задерживается более чем на 14 часов

Рейс в Саратов из Сочи задерживается на прилет более чем на 14 часов, а рейс Саратов-Москва – на 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Гагарин". | 02.03.2026

2026-03-02T07:40+0300

бизнес

россия

сочи

краснодар

геленджик

САРАТОВ, 2 мар - ПРАЙМ. Рейс в Саратов из Сочи задерживается на прилет более чем на 14 часов, а рейс Саратов-Москва – на 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Гагарин". По данным на вечер воскресенья на фоне введенных ограничений в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика были задержаны более 100 рейсов. Рейс из Сочи должен был прибыть в Саратов 1 марта в 17.00 мск. Однако по состоянию на 7.00 мск даже не вылетел. Прибытие в саратовский аэропорт пока перенесено как минимум до 11.45 мск. Рейс из Саратова в Москву должен был вылететь в воскресенье в 20.05 мск, однако задержан до 12.15 мск понедельника.

сочи

краснодар

геленджик

2026

бизнес, россия, сочи, краснодар, геленджик