Рейс в Саратов из Сочи задерживается более чем на 14 часов

САРАТОВ, 2 мар - ПРАЙМ. Рейс в Саратов из Сочи задерживается на прилет более чем на 14 часов, а рейс Саратов-Москва – на 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Гагарин".
По данным на вечер воскресенья на фоне введенных ограничений в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика были задержаны более 100 рейсов.
Рейс из Сочи должен был прибыть в Саратов 1 марта в 17.00 мск. Однако по состоянию на 7.00 мск даже не вылетел. Прибытие в саратовский аэропорт пока перенесено как минимум до 11.45 мск. Рейс из Саратова в Москву должен был вылететь в воскресенье в 20.05 мск, однако задержан до 12.15 мск понедельника.
