Девять рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Девять рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за введенных ограничений в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиза перевозчика.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи 1 марта в 13.39 мск.
"В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: N4-475 Сочи - Красноярск от 1 марта, N4-420 Самара - Сочи от 1 марта, N4-453 Сочи - Санкт-Петербург от 1 марта, N4-412 Минеральные Воды - Сочи от 1 марта, N4-411 Сочи - Казань от 1 марта, 2 марта - N4-416 Уфа - Сочи, N4-447 Сочи - Чебоксары, N4-448 Чебоксары - Сочи, N4-476 Красноярск - Сочи", - говорится в сообщении.
Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind. Авиакомпания рекомендовала пассажирам следить за статусом рейсов на сайтах и табло аэропортов.
