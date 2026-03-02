https://1prime.ru/20260302/reys-867953762.html

Более 450 рейсов отменят в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке

Более 450 рейсов отменят в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ

Более 450 рейсов отменят в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке

Свыше 450 отправляющихся из немецких аэропортов в страны Ближнего Востока рейсов будут отменены до 5 марта, сообщает агентство DPA со ссылкой на Ассоциацию...

БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Свыше 450 отправляющихся из немецких аэропортов в страны Ближнего Востока рейсов будут отменены до 5 марта, сообщает агентство DPA со ссылкой на Ассоциацию немецких аэропортов ADV. "Текущие события на Ближнем Востоке наглядно показывают, насколько чувствительно и уязвимо глобальное транспортное сообщение реагирует на геополитические кризисы", — приводит агентство слова руководителя ADV Ральфа Байзеля. По его словам, до 5 марта в восьми крупнейших аэропортах Германии будет отменено более 450 рейсов в Абу-Даби, Амман, Бейрут, Доху, Дубай, Эрбиль, Сулейманию и Тель-Авив. Данные ограничения затронут около 135 тысяч пассажиров по всей Германии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

