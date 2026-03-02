Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 450 рейсов отменят в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260302/reys-867953762.html
Более 450 рейсов отменят в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке
Более 450 рейсов отменят в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Более 450 рейсов отменят в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке
Свыше 450 отправляющихся из немецких аэропортов в страны Ближнего Востока рейсов будут отменены до 5 марта, сообщает агентство DPA со ссылкой на Ассоциацию... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T22:26+0300
2026-03-02T22:26+0300
происшествия
бизнес
мировая экономика
ближний восток
германия
сша
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg
БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Свыше 450 отправляющихся из немецких аэропортов в страны Ближнего Востока рейсов будут отменены до 5 марта, сообщает агентство DPA со ссылкой на Ассоциацию немецких аэропортов ADV. "Текущие события на Ближнем Востоке наглядно показывают, насколько чувствительно и уязвимо глобальное транспортное сообщение реагирует на геополитические кризисы", — приводит агентство слова руководителя ADV Ральфа Байзеля. По его словам, до 5 марта в восьми крупнейших аэропортах Германии будет отменено более 450 рейсов в Абу-Даби, Амман, Бейрут, Доху, Дубай, Эрбиль, Сулейманию и Тель-Авив. Данные ограничения затронут около 135 тысяч пассажиров по всей Германии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
https://1prime.ru/20260302/aeroflot-867952084.html
ближний восток
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_3a43d790c183de4abd4354dcdf81912d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, ближний восток, германия, сша, мид рф
Происшествия, Бизнес, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ГЕРМАНИЯ, США, МИД РФ
22:26 02.03.2026
 
Более 450 рейсов отменят в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке

Более 450 рейсов будут отменены в ФРГ из-за эскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Свыше 450 отправляющихся из немецких аэропортов в страны Ближнего Востока рейсов будут отменены до 5 марта, сообщает агентство DPA со ссылкой на Ассоциацию немецких аэропортов ADV.
"Текущие события на Ближнем Востоке наглядно показывают, насколько чувствительно и уязвимо глобальное транспортное сообщение реагирует на геополитические кризисы", — приводит агентство слова руководителя ADV Ральфа Байзеля.
По его словам, до 5 марта в восьми крупнейших аэропортах Германии будет отменено более 450 рейсов в Абу-Даби, Амман, Бейрут, Доху, Дубай, Эрбиль, Сулейманию и Тель-Авив. Данные ограничения затронут около 135 тысяч пассажиров по всей Германии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
"Аэрофлот" объяснил пассажирам, какие есть варианты при отмене рейса в ОАЭ
21:24
 
ПроисшествияБизнесМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКГЕРМАНИЯСШАМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала