Туроператор "Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби

2026-03-02T17:27+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

абу-даби

дубай

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Туроператор "Библио-Глобус" сообщил о том, что во вторник, 3 марта, будут организованы специальные вывозные рейсы для российских туристов из Дубая и Абу-Даби. "С 3 марта 2026 года будут организованы специальные вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби для туристов с датой окончания тура 28.02, 01.03 и 02.03", - говорится в сообщении в Telegram-канале туроператора. Туроператор подчеркнул, что необходимые сведения относительно конкретных рейсов, включая время вылета и номер рейса, будут своевременно предоставлены каждому туристу через личный кабинет его туристического агентства.

