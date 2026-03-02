Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РКН не закрывал возможность прямого подключения к иностранным VPN-серверам - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/rkn-867950258.html
РКН не закрывал возможность прямого подключения к иностранным VPN-серверам
РКН не закрывал возможность прямого подключения к иностранным VPN-серверам - 02.03.2026, ПРАЙМ
РКН не закрывал возможность прямого подключения к иностранным VPN-серверам
Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам, заявили РИА Новости в ведомстве. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T20:18+0300
2026-03-02T20:18+0300
экономика
технологии
россия
финансы
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864150043_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3c0572b4b29bf739d823ba7a1f1bce9e.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в понедельник Telegram-каналы написали, что Роскомнадзор закрыл возможность прямого подключения к иностранным серверам: теперь специальная нейросеть Роскомнадзора отслеживает поведение сетей в поисках характерных признаков VPN-протоколов, а затем перекрывает их узлы. "Информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам, сформулированная в вашем запросе, не соответствует действительности. Настоятельно рекомендуем проверять публикуемые данные, напоминаем о недопустимости распространения недостоверной информации", - заявили в Роскомнадзоре.
https://1prime.ru/20260220/roskomnadzor-867670030.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864150043_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_d0059d597aca806de16715b8543516e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, финансы, роскомнадзор
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Финансы, Роскомнадзор
20:18 02.03.2026
 
РКН не закрывал возможность прямого подключения к иностранным VPN-серверам

РИА Новости: РКН не закрывал возможность прямого подключения к иностранным VPN-серверам

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в понедельник Telegram-каналы написали, что Роскомнадзор закрыл возможность прямого подключения к иностранным серверам: теперь специальная нейросеть Роскомнадзора отслеживает поведение сетей в поисках характерных признаков VPN-протоколов, а затем перекрывает их узлы.
"Информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам, сформулированная в вашем запросе, не соответствует действительности. Настоятельно рекомендуем проверять публикуемые данные, напоминаем о недопустимости распространения недостоверной информации", - заявили в Роскомнадзоре.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
РКН призвал Telegram пресекать раскрытие личных данных россиян
20 февраля, 14:08
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯФинансыРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала