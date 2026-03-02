https://1prime.ru/20260302/rkn-867950258.html

РКН не закрывал возможность прямого подключения к иностранным VPN-серверам

2026-03-02T20:18+0300

экономика

технологии

россия

финансы

роскомнадзор

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в понедельник Telegram-каналы написали, что Роскомнадзор закрыл возможность прямого подключения к иностранным серверам: теперь специальная нейросеть Роскомнадзора отслеживает поведение сетей в поисках характерных признаков VPN-протоколов, а затем перекрывает их узлы. "Информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам, сформулированная в вашем запросе, не соответствует действительности. Настоятельно рекомендуем проверять публикуемые данные, напоминаем о недопустимости распространения недостоверной информации", - заявили в Роскомнадзоре.

2026

Новости

ru-RU

технологии, россия, финансы, роскомнадзор