"Росатом" получил уведомления от Шишкарева о выкупе 49 процентов "Дела"

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Росатом" подтвердил получение уведомления от основателя группы "Дело" Сергея Шишкарева о готовности выкупить 49% "Дела", сообщила пресс-служба госкорпорации. Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил ранее РИА Новости представитель бизнесмена. "Мы подтверждаем получение уведомления от Сергея Шишкарева на одну из оферт "Росатома", а именно - о выкупе 49% доли УК "Дело". В соответствии действующим корпоративным соглашением, в течение 120 дней после уведомления он должен получить необходимые согласования регуляторов и полностью рассчитаться с "Росатомом" за выкупаемую долю", - говорится в сообщении "Росатома".При это в "Росатоме" не комментируют цену оферты. "Наше предложение было справедливым и основанным на рыночной оценке актива", - отметили в госкорпорации.Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым ранее принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в ГК "Дело", где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе (так называемой "русской рулетки"). Шишкарев сообщал на прошлой неделе, что вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала головной компании группы, вновь став ее контролирующим владельцем.

