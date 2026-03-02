Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" получил уведомления от Шишкарева о выкупе 49 процентов "Дела" - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Росатом" получил уведомления от Шишкарева о выкупе 49 процентов "Дела"
"Росатом" получил уведомления от Шишкарева о выкупе 49 процентов "Дела" - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Росатом" получил уведомления от Шишкарева о выкупе 49 процентов "Дела"
"Росатом" подтвердил получение уведомления от основателя группы "Дело" Сергея Шишкарева о готовности выкупить 49% "Дела", сообщила пресс-служба госкорпорации. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T19:42+0300
2026-03-02T19:42+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Росатом" подтвердил получение уведомления от основателя группы "Дело" Сергея Шишкарева о готовности выкупить 49% "Дела", сообщила пресс-служба госкорпорации. Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил ранее РИА Новости представитель бизнесмена. "Мы подтверждаем получение уведомления от Сергея Шишкарева на одну из оферт "Росатома", а именно - о выкупе 49% доли УК "Дело". В соответствии действующим корпоративным соглашением, в течение 120 дней после уведомления он должен получить необходимые согласования регуляторов и полностью рассчитаться с "Росатомом" за выкупаемую долю", - говорится в сообщении "Росатома".При это в "Росатоме" не комментируют цену оферты. "Наше предложение было справедливым и основанным на рыночной оценке актива", - отметили в госкорпорации.Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым ранее принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в ГК "Дело", где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе (так называемой "русской рулетки"). Шишкарев сообщал на прошлой неделе, что вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала головной компании группы, вновь став ее контролирующим владельцем.
россия, сергей шишкарев, росатом
Экономика, РОССИЯ, Сергей Шишкарев, Росатом
19:42 02.03.2026
 
"Росатом" получил уведомления от Шишкарева о выкупе 49 процентов "Дела"

"Росатом" подтвердил получение уведомления от Шишкарева о готовности выкупить 49% "Дела"

Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Росатом" подтвердил получение уведомления от основателя группы "Дело" Сергея Шишкарева о готовности выкупить 49% "Дела", сообщила пресс-служба госкорпорации.
Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил ранее РИА Новости представитель бизнесмена.
"Мы подтверждаем получение уведомления от Сергея Шишкарева на одну из оферт "Росатома", а именно - о выкупе 49% доли УК "Дело". В соответствии действующим корпоративным соглашением, в течение 120 дней после уведомления он должен получить необходимые согласования регуляторов и полностью рассчитаться с "Росатомом" за выкупаемую долю", - говорится в сообщении "Росатома".
При это в "Росатоме" не комментируют цену оферты. "Наше предложение было справедливым и основанным на рыночной оценке актива", - отметили в госкорпорации.
Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым ранее принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в ГК "Дело", где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе (так называемой "русской рулетки"). Шишкарев сообщал на прошлой неделе, что вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала головной компании группы, вновь став ее контролирующим владельцем.
Шишкарёв уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"
