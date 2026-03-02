https://1prime.ru/20260302/rossiya-867941284.html

На Западе высказались о России после решения Британии, Франции и Германии

На Западе высказались о России после решения Британии, Франции и Германии - 02.03.2026, ПРАЙМ

На Западе высказались о России после решения Британии, Франции и Германии

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высказался о России после заявления Парижа, Берлина и Лондона из-за ситуации вокруг... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T16:06+0300

2026-03-02T16:06+0300

2026-03-02T16:06+0300

иран

сша

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82728/30/827283098_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f243acdcfaa995b9a98f3f4088cb4a76.jpg

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высказался о России после заявления Парижа, Берлина и Лондона из-за ситуации вокруг Ирана."Вот и все, они хотят увязнуть в этой "превентивной войне": это было так предсказуемо! Те же самые люди, которые уже обожают воевать с Россией, бросаются в другую войну, которая не является нашей!" — говорится в публикации.Так политик прокомментировал совместное обращение трех стран, что они потрясены "неизбирательными и несоразмерными ракетными ударами, нанесенными Ираном по странам региона, в том числе тем, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля".В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

https://1prime.ru/20260302/mema-867940827.html

https://1prime.ru/20260302/iran-867941159.html

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, в мире