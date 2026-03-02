https://1prime.ru/20260302/rshb-867928942.html

В РСХБ рассказали о росте производства цветов в России

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Производство цветов в России в 2025 году составило порядка 480 миллионов штук, в этом году ожидается, что количество превысит 550 миллионов, рассказала РИА Новости руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. "В 2025 году производство в России составило около 480 миллионов срезанных цветов и бутонов. В 2026 году ожидается дополнительный прирост на 15%, что позволит превысить отметку в 550 миллионов штук", - сказала она. Эксперт отметила, что денежный объем цветочного рынка в прошлом году составил около 450 миллиардов рублей, а в текущем он может увеличиться до 500 миллиардов рублей. По словам Худяковой, рост обеспечивается развитием отечественного цветоводства: за последние пять лет валовые сборы свежесрезанных цветов в стране увеличились в 1,5 раза. Дополнительным драйвером выступает активное расширение онлайн-продаж и изменение потребительских привычек. В РСХБ уточнили, что значительный вклад в производство свежих цветов вносят российские регионы. Существенную долю продукции, реализуемой в стране, обеспечивают индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства Удмуртии - на регион приходится около 60% всех цветов, выращенных в этом сегменте.

