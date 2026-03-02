https://1prime.ru/20260302/rzhd-867945152.html
РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене
РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене
2026-03-02T17:39+0300
экономика
бизнес
москва
санкт-петербург
иваново
ржд
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. РЖД сделали билеты в поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости, сообщила компания. "… можно купить билеты на поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета на них в этот день зависит только от категории места, а не от спроса и даты поездки", - говорится в сообщении РЖД. Например, билет в экономический класс поездов "Сапсан" стоит от 1888 рублей. А в поезда "Ласточка" сообщением Москва – Санкт-Петербург, Москва – Иваново, Москва – Кострома и Москва – Нижний Новгород – от 888 рублей. Билеты продаются онлайн сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах.
