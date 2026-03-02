Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене - 02.03.2026
РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене
РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене
РЖД сделали билеты в поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости, сообщила компания. | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. РЖД сделали билеты в поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости, сообщила компания. "… можно купить билеты на поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета на них в этот день зависит только от категории места, а не от спроса и даты поездки", - говорится в сообщении РЖД. Например, билет в экономический класс поездов "Сапсан" стоит от 1888 рублей. А в поезда "Ласточка" сообщением Москва – Санкт-Петербург, Москва – Иваново, Москва – Кострома и Москва – Нижний Новгород – от 888 рублей. Билеты продаются онлайн сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах.
бизнес, москва, санкт-петербург, иваново, ржд
Экономика, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Иваново, РЖД
17:39 02.03.2026
 
РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене

РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и ряд "Ласточек" на 8 марта по сниженной фиксированной цене

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы
Высокоскоростной поезд Сапсан прибывает на Ленинградский вокзал Москвы - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Высокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. РЖД сделали билеты в поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости, сообщила компания.
"… можно купить билеты на поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета на них в этот день зависит только от категории места, а не от спроса и даты поездки", - говорится в сообщении РЖД.
Например, билет в экономический класс поездов "Сапсан" стоит от 1888 рублей. А в поезда "Ласточка" сообщением МоскваСанкт-Петербург, Москва – Иваново, Москва – Кострома и Москва – Нижний Новгород – от 888 рублей.
Билеты продаются онлайн сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах.
РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе
