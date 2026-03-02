https://1prime.ru/20260302/rzhd-867945152.html

РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене

РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене - 02.03.2026, ПРАЙМ

РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене

РЖД сделали билеты в поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости, сообщила компания. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T17:39+0300

2026-03-02T17:39+0300

2026-03-02T17:39+0300

экономика

бизнес

москва

санкт-петербург

иваново

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866955538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91c24a728c20271e2a1ecd2c1ac8be27.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. РЖД сделали билеты в поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости, сообщила компания. "… можно купить билеты на поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета на них в этот день зависит только от категории места, а не от спроса и даты поездки", - говорится в сообщении РЖД. Например, билет в экономический класс поездов "Сапсан" стоит от 1888 рублей. А в поезда "Ласточка" сообщением Москва – Санкт-Петербург, Москва – Иваново, Москва – Кострома и Москва – Нижний Новгород – от 888 рублей. Билеты продаются онлайн сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах.

https://1prime.ru/20260227/rzhd-867881988.html

москва

санкт-петербург

иваново

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, санкт-петербург, иваново, ржд