S7 запросила разрешение на вывозные рейсы из Дубая в Москву и Новосибирск - 02.03.2026
S7 запросила разрешение на вывозные рейсы из Дубая в Москву и Новосибирск
Авиакомпания S7 ("Сибирь") запросила разрешение на выполнение вывозных рейсов из Дубая в Москву и Новосибирск 3-5 марта, сообщил перевозчик. | 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") запросила разрешение на выполнение вывозных рейсов из Дубая в Москву и Новосибирск 3-5 марта, сообщил перевозчик. "Также авиакомпания запросила разрешение на выполнение рейсов из Дубая в Москву 3, 4 и 5 марта, а также из Дубая в Новосибирск 4 и 5 марта", - говорится в сообщении.Авиакомпания продолжает мониторинг ситуации на фоне эскалации ближневосточного конфликта и взаимодействует с авиационными властями ОАЭ, отметили в S7."Дополнительные уведомления о порядке и времени вылета будут направляться адресно, в том числе по SMS, а также размещаться в оперативных чатах для пассажиров и на официальных каналах авиакомпании", - сообщается в пресс-релизе S7.США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
22:35 02.03.2026
 
S7 запросила разрешение на вывозные рейсы из Дубая в Москву и Новосибирск

S7 запросила разрешения на вывозные рейсы из Дубая в Москву и Новосибирск 3-5 марта

Самолет
Самолет
Самолет . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Алешковский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") запросила разрешение на выполнение вывозных рейсов из Дубая в Москву и Новосибирск 3-5 марта, сообщил перевозчик.
"Также авиакомпания запросила разрешение на выполнение рейсов из Дубая в Москву 3, 4 и 5 марта, а также из Дубая в Новосибирск 4 и 5 марта", - говорится в сообщении.
Авиакомпания продолжает мониторинг ситуации на фоне эскалации ближневосточного конфликта и взаимодействует с авиационными властями ОАЭ, отметили в S7.
"Дополнительные уведомления о порядке и времени вылета будут направляться адресно, в том числе по SMS, а также размещаться в оперативных чатах для пассажиров и на официальных каналах авиакомпании", - сообщается в пресс-релизе S7.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1600 пассажиров из ОАЭ
