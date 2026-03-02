https://1prime.ru/20260302/s7-867954098.html

S7 запросила разрешение на вывозные рейсы из Дубая в Москву и Новосибирск

S7 запросила разрешение на вывозные рейсы из Дубая в Москву и Новосибирск

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") запросила разрешение на выполнение вывозных рейсов из Дубая в Москву и Новосибирск 3-5 марта, сообщил перевозчик. "Также авиакомпания запросила разрешение на выполнение рейсов из Дубая в Москву 3, 4 и 5 марта, а также из Дубая в Новосибирск 4 и 5 марта", - говорится в сообщении.Авиакомпания продолжает мониторинг ситуации на фоне эскалации ближневосточного конфликта и взаимодействует с авиационными властями ОАЭ, отметили в S7."Дополнительные уведомления о порядке и времени вылета будут направляться адресно, в том числе по SMS, а также размещаться в оперативных чатах для пассажиров и на официальных каналах авиакомпании", - сообщается в пресс-релизе S7.США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.

