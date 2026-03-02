Санкции Литвы увеличили число морских перевозок в Калининградскую область

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-02T20:09+0300
2026-03-02T20:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861304416_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_d98c24b97d7c6c42180f8d0e415ec11b.jpg
КАЛИНИНГРАД, 2 мар – ПРАЙМ. Санкции Литвы при доставке грузов по железной дороге и автомобильным транспортом увеличили число морских перевозок в Калининградскую область, соседняя страна ввела запрет почти на 80% грузов в регион, сообщил директор агентства по международным делам и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута. Калькута в составе делегации принял участие в заседании комитета по международным делам в рамках дней Калининградской области в СФ РФ. "Вызовом в условиях санкционных ограничений стал запрет (Литвой - ред.) практически 80% грузов с основной территории РФ и обратно через территорию Калининградской области. Переориентирование сухопутных транзитных грузов на морские перевозки стало важным шагом, повлиявшим на дальнейшее развитие экономики и построения новых торгово-экономических связей в том числе с зарубежными партнерами", - сказал Калькута. Он отметил, что до введения санкций, грузы в Калининградскую область доставляли только два парома. Теперь это 28 судов. Например, в 2025 году впервые за длительный период темпы роста обрабатывающей промышленности превысили среднероссийский уровень и рост составил 11,2%. Сегодня это восьмая позиция среди российских регионов. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на заседании комитета отметил, что российский МИД несмотря на позицию недружественных стран и прежде всего Литвы, продолжает усилия по созданию необходимых условий для бесперебойного жизнеобеспечения Калининградской области, задействуя все имеющиеся в распоряжении политико-дипломатические средства. Ведется работа по линии российского посольства в Вильнюсе, в Брюсселе, с литовским посольством в Москве, и со структурами ЕС всех уровней. "Систематически подчеркиваем, что применение односторонних санкций противоречит обязательствам Брюсселя и Вильнюса по обеспечению свободы транзита… В целом удается не без труда поддерживать приемлемый для жизнеобеспечения Калининградской области режим железнодорожного транзита. Хотя каждый год литовцы сокращают квоту по тоннажу разрешенных грузов, следующих по этому транзиту", - подчеркнул Грушко. Дни Калининградской области в СФ РФ пройдут со 2 по 4 марта. Делегацию региона возглавляют губернатор Алексей Беспрозванных и председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин. Актуальные вопросы развития региона включены в повестку расширенных заседаний ряда комитетов Совета Федерации.
20:09 02.03.2026
 
© РИА Новости . Виталий АньковМоре
Море - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Море. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
КАЛИНИНГРАД, 2 мар – ПРАЙМ. Санкции Литвы при доставке грузов по железной дороге и автомобильным транспортом увеличили число морских перевозок в Калининградскую область, соседняя страна ввела запрет почти на 80% грузов в регион, сообщил директор агентства по международным делам и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута.
Калькута в составе делегации принял участие в заседании комитета по международным делам в рамках дней Калининградской области в СФ РФ.
"Вызовом в условиях санкционных ограничений стал запрет (Литвой - ред.) практически 80% грузов с основной территории РФ и обратно через территорию Калининградской области. Переориентирование сухопутных транзитных грузов на морские перевозки стало важным шагом, повлиявшим на дальнейшее развитие экономики и построения новых торгово-экономических связей в том числе с зарубежными партнерами", - сказал Калькута.
Он отметил, что до введения санкций, грузы в Калининградскую область доставляли только два парома. Теперь это 28 судов. Например, в 2025 году впервые за длительный период темпы роста обрабатывающей промышленности превысили среднероссийский уровень и рост составил 11,2%. Сегодня это восьмая позиция среди российских регионов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на заседании комитета отметил, что российский МИД несмотря на позицию недружественных стран и прежде всего Литвы, продолжает усилия по созданию необходимых условий для бесперебойного жизнеобеспечения Калининградской области, задействуя все имеющиеся в распоряжении политико-дипломатические средства. Ведется работа по линии российского посольства в Вильнюсе, в Брюсселе, с литовским посольством в Москве, и со структурами ЕС всех уровней.
"Систематически подчеркиваем, что применение односторонних санкций противоречит обязательствам Брюсселя и Вильнюса по обеспечению свободы транзита… В целом удается не без труда поддерживать приемлемый для жизнеобеспечения Калининградской области режим железнодорожного транзита. Хотя каждый год литовцы сокращают квоту по тоннажу разрешенных грузов, следующих по этому транзиту", - подчеркнул Грушко.
Дни Калининградской области в СФ РФ пройдут со 2 по 4 марта. Делегацию региона возглавляют губернатор Алексей Беспрозванных и председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин. Актуальные вопросы развития региона включены в повестку расширенных заседаний ряда комитетов Совета Федерации.
