https://1prime.ru/20260302/sanktsii-867949683.html

Санкции Литвы увеличили число морских перевозок в Калининградскую область

Санкции Литвы увеличили число морских перевозок в Калининградскую область - 02.03.2026, ПРАЙМ

Санкции Литвы увеличили число морских перевозок в Калининградскую область

Санкции Литвы при доставке грузов по железной дороге и автомобильным транспортом увеличили число морских перевозок в Калининградскую область, соседняя страна... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T20:09+0300

2026-03-02T20:09+0300

2026-03-02T20:09+0300

экономика

бизнес

россия

литва

рф

вильнюс

александр грушко

ес

мид

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861304416_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_d98c24b97d7c6c42180f8d0e415ec11b.jpg

КАЛИНИНГРАД, 2 мар – ПРАЙМ. Санкции Литвы при доставке грузов по железной дороге и автомобильным транспортом увеличили число морских перевозок в Калининградскую область, соседняя страна ввела запрет почти на 80% грузов в регион, сообщил директор агентства по международным делам и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута. Калькута в составе делегации принял участие в заседании комитета по международным делам в рамках дней Калининградской области в СФ РФ. "Вызовом в условиях санкционных ограничений стал запрет (Литвой - ред.) практически 80% грузов с основной территории РФ и обратно через территорию Калининградской области. Переориентирование сухопутных транзитных грузов на морские перевозки стало важным шагом, повлиявшим на дальнейшее развитие экономики и построения новых торгово-экономических связей в том числе с зарубежными партнерами", - сказал Калькута. Он отметил, что до введения санкций, грузы в Калининградскую область доставляли только два парома. Теперь это 28 судов. Например, в 2025 году впервые за длительный период темпы роста обрабатывающей промышленности превысили среднероссийский уровень и рост составил 11,2%. Сегодня это восьмая позиция среди российских регионов. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на заседании комитета отметил, что российский МИД несмотря на позицию недружественных стран и прежде всего Литвы, продолжает усилия по созданию необходимых условий для бесперебойного жизнеобеспечения Калининградской области, задействуя все имеющиеся в распоряжении политико-дипломатические средства. Ведется работа по линии российского посольства в Вильнюсе, в Брюсселе, с литовским посольством в Москве, и со структурами ЕС всех уровней. "Систематически подчеркиваем, что применение односторонних санкций противоречит обязательствам Брюсселя и Вильнюса по обеспечению свободы транзита… В целом удается не без труда поддерживать приемлемый для жизнеобеспечения Калининградской области режим железнодорожного транзита. Хотя каждый год литовцы сокращают квоту по тоннажу разрешенных грузов, следующих по этому транзиту", - подчеркнул Грушко. Дни Калининградской области в СФ РФ пройдут со 2 по 4 марта. Делегацию региона возглавляют губернатор Алексей Беспрозванных и председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин. Актуальные вопросы развития региона включены в повестку расширенных заседаний ряда комитетов Совета Федерации.

https://1prime.ru/20260302/mid-867941636.html

литва

рф

вильнюс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, литва, рф, вильнюс, александр грушко, ес, мид, совет федерации