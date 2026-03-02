Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал, что считает основным инструментом сбережений - 02.03.2026
Силуанов рассказал, что считает основным инструментом сбережений
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Сегодня основным инструментом сбережений является вклад в банке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня основной инструмент сбережений - это вклад в банке. Проценты хорошие, ставки высокие, надежно", - сказал он ИС "Вести". Минфин надеется, что интерес людей к инвестициям в фондовый рынок будет расти по мере смягчения денежно-кредитной политики. "Несколько лет назад, когда банковские процентные ставки были значительно ниже, чем сейчас, интерес к финансовому рынку был достаточно высок", - добавил Силуанов.
финансы, банки, рф, антон силуанов, минфин, россия
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Антон Силуанов, Минфин, РОССИЯ
13:15 02.03.2026
 
Силуанов рассказал, что считает основным инструментом сбережений

Глава Минфина Силуанов назвал вклад в банке основным инструментом сбережений

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Россияские рубли - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Россияские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Сегодня основным инструментом сбережений является вклад в банке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сегодня основной инструмент сбережений - это вклад в банке. Проценты хорошие, ставки высокие, надежно", - сказал он ИС "Вести".
Минфин надеется, что интерес людей к инвестициям в фондовый рынок будет расти по мере смягчения денежно-кредитной политики. "Несколько лет назад, когда банковские процентные ставки были значительно ниже, чем сейчас, интерес к финансовому рынку был достаточно высок", - добавил Силуанов.
