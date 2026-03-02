https://1prime.ru/20260302/sberezheniya-867937768.html

Силуанов рассказал, что считает основным инструментом сбережений

Силуанов рассказал, что считает основным инструментом сбережений - 02.03.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, что считает основным инструментом сбережений

Сегодня основным инструментом сбережений является вклад в банке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 02.03.2026, ПРАЙМ

экономика

финансы

банки

рф

антон силуанов

минфин

россия

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Сегодня основным инструментом сбережений является вклад в банке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня основной инструмент сбережений - это вклад в банке. Проценты хорошие, ставки высокие, надежно", - сказал он ИС "Вести". Минфин надеется, что интерес людей к инвестициям в фондовый рынок будет расти по мере смягчения денежно-кредитной политики. "Несколько лет назад, когда банковские процентные ставки были значительно ниже, чем сейчас, интерес к финансовому рынку был достаточно высок", - добавил Силуанов.

рф

2026

финансы, банки, рф, антон силуанов, минфин, россия