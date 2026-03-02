Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260302/sboy-867944999.html
Пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы
Пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы - 02.03.2026, ПРАЙМ
Пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы
Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T17:34+0300
2026-03-02T17:34+0300
происшествия
технологии
сша
великобритания
германия
cbs
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59588c8931da321d4b5bb0c250baaeb5.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 14.50 мск, жалобы поступали от пользователей США, Великобритании и Германии, а также из Нидерландов, Италии, Франции, Японии, Канады и других стран. По состоянию на 16.05 мск количество жалоб уже несколько снизилось, но сбои продолжаются. По данным Downdetector, пользователи Claude AI сообщают о проблемах в работе чата, а также приложения и веб-сайта. В четверг телеканал CBS сообщил, что Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии искусственного интеллекта для законного применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа. Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании настаивает на введении ограничений при использовании ее модели Claude. В пятницу Anthropiс отказалась предоставить Пентагону неограниченный доступ к ее технологиям.
https://1prime.ru/20260218/telegram-867620009.html
сша
великобритания
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c6ebbc21a9365d7e85d3c084a118591f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, великобритания, германия, cbs, downdetector
Происшествия, Технологии, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, CBS, Downdetector
17:34 02.03.2026
 
Пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы

Downdetector: пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
© Unsplah/Headway
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 14.50 мск, жалобы поступали от пользователей США, Великобритании и Германии, а также из Нидерландов, Италии, Франции, Японии, Канады и других стран. По состоянию на 16.05 мск количество жалоб уже несколько снизилось, но сбои продолжаются.
По данным Downdetector, пользователи Claude AI сообщают о проблемах в работе чата, а также приложения и веб-сайта.
В четверг телеканал CBS сообщил, что Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии искусственного интеллекта для законного применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании настаивает на введении ограничений при использовании ее модели Claude. В пятницу Anthropiс отказалась предоставить Пентагону неограниченный доступ к ее технологиям.
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Россияне пожаловались на сбои в работе чатов Telegram
18 февраля, 17:27
 
ПроисшествияТехнологииСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯCBSDowndetector
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала