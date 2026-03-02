https://1prime.ru/20260302/sboy-867944999.html

Пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы

Пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы - 02.03.2026, ПРАЙМ

Пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы

Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 02.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 14.50 мск, жалобы поступали от пользователей США, Великобритании и Германии, а также из Нидерландов, Италии, Франции, Японии, Канады и других стран. По состоянию на 16.05 мск количество жалоб уже несколько снизилось, но сбои продолжаются. По данным Downdetector, пользователи Claude AI сообщают о проблемах в работе чата, а также приложения и веб-сайта. В четверг телеканал CBS сообщил, что Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии искусственного интеллекта для законного применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа. Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании настаивает на введении ограничений при использовании ее модели Claude. В пятницу Anthropiс отказалась предоставить Пентагону неограниченный доступ к ее технологиям.

