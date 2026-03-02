Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фигуранта дела о хищении у оператора Шереметьево осудили на шесть лет - 02.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260302/sheremetevo-867943140.html
Фигуранта дела о хищении у оператора Шереметьево осудили на шесть лет
2026-03-02T16:47+0300
2026-03-02T16:47+0300
происшествия
общество
рф
аэропорт шереметьево
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Фигурант дела о хищении 4 миллионов рублей у оператора бизнес-зала аэропорта "Шереметьево" под предлогом установки штор получил 6 лет колонии, его сын - 4 года условно, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Установлено, что в 2023 году Александр Шувалов, зная, что компания "Шереметьево ВИП" проводит тендер на оснащение бизнес-зала "Малевич" терминала "С", вступил в сговор со своим сыном Артемием, учредив фиктивную фирму и получив более 4 миллионов рублей в качестве предоплаты за участие в тендере и заключение договора с "Шереметьево ВИП". Однако взятые на себя обязательства по изготовлению и установке рулонных штор они не выполнили, а деньгами похитили. "Суд… назначил Александру Шувалову наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Артемию Шувалову – 4 года условно с испытательным сроком на 4 года", - говорится в Telegram-канале ведомства. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", части 1 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ "Незаконная реорганизация юридического лица группой лиц по предварительному сговору". Приговор суда в законную силу не вступил.
рф
общество , рф, аэропорт шереметьево
Происшествия, Общество , РФ, аэропорт Шереметьево
16:47 02.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Фигурант дела о хищении 4 миллионов рублей у оператора бизнес-зала аэропорта "Шереметьево" под предлогом установки штор получил 6 лет колонии, его сын - 4 года условно, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Установлено, что в 2023 году Александр Шувалов, зная, что компания "Шереметьево ВИП" проводит тендер на оснащение бизнес-зала "Малевич" терминала "С", вступил в сговор со своим сыном Артемием, учредив фиктивную фирму и получив более 4 миллионов рублей в качестве предоплаты за участие в тендере и заключение договора с "Шереметьево ВИП". Однако взятые на себя обязательства по изготовлению и установке рулонных штор они не выполнили, а деньгами похитили.
"Суд… назначил Александру Шувалову наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Артемию Шувалову – 4 года условно с испытательным сроком на 4 года", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", части 1 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ "Незаконная реорганизация юридического лица группой лиц по предварительному сговору".
Приговор суда в законную силу не вступил.
Суд проведет беседу по иску Тимура Иванова к Минобороны
00:19
 
ПроисшествияОбществоРФаэропорт Шереметьево
 
 
