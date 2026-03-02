https://1prime.ru/20260302/sheremetevo-867943140.html

Фигуранта дела о хищении у оператора Шереметьево осудили на шесть лет

Фигуранта дела о хищении у оператора Шереметьево осудили на шесть лет - 02.03.2026, ПРАЙМ

Фигуранта дела о хищении у оператора Шереметьево осудили на шесть лет

Фигурант дела о хищении 4 миллионов рублей у оператора бизнес-зала аэропорта "Шереметьево" под предлогом установки штор получил 6 лет колонии, его сын - 4 года... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T16:47+0300

2026-03-02T16:47+0300

2026-03-02T16:47+0300

происшествия

общество

рф

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Фигурант дела о хищении 4 миллионов рублей у оператора бизнес-зала аэропорта "Шереметьево" под предлогом установки штор получил 6 лет колонии, его сын - 4 года условно, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Установлено, что в 2023 году Александр Шувалов, зная, что компания "Шереметьево ВИП" проводит тендер на оснащение бизнес-зала "Малевич" терминала "С", вступил в сговор со своим сыном Артемием, учредив фиктивную фирму и получив более 4 миллионов рублей в качестве предоплаты за участие в тендере и заключение договора с "Шереметьево ВИП". Однако взятые на себя обязательства по изготовлению и установке рулонных штор они не выполнили, а деньгами похитили. "Суд… назначил Александру Шувалову наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Артемию Шувалову – 4 года условно с испытательным сроком на 4 года", - говорится в Telegram-канале ведомства. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", части 1 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ "Незаконная реорганизация юридического лица группой лиц по предварительному сговору". Приговор суда в законную силу не вступил.

https://1prime.ru/20260302/ivanov-867922761.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, аэропорт шереметьево