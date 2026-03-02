https://1prime.ru/20260302/shishkarv-867944363.html

Шишкарёв уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"

02.03.2026

Шишкарёв уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"

Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости... | 02.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости представитель бизнесмена. "Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил партнера по ГК "Дело" госкорпорацию "Росатом" о намерении выкупить 49% ..., которые в настоящее время принадлежат госкорпорации", - сообщил представитель бизнесмена.Собеседник агентства отметил, что в соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию."... 120 дней с момента уведомления отводится на получение согласования ФАС и закрытие сделки", - уточнил представитель.Шишкарёв в настоящее владеет 51% в ГК "Дело", в начале февраля он подал ходатайство в ФАС о приобретении еще 49% уставного капитала компании."Сергей Шишкарёв верит в потенциал созданной им компании и намерен продолжать ее дальнейшее последовательное развитие с целью создания национального логистического интегратора и укрепления позиций как на внутреннем, так и на внешних рынках. Есть пул инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки", - отметил представитель бизнесмена.Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Шишкарев сообщал о намерениях выкупить долю в "Дело", принадлежащую сейчас "Росатому".

