Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шишкарёв уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело" - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/shishkarv-867944363.html
Шишкарёв уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"
Шишкарёв уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело" - 02.03.2026, ПРАЙМ
Шишкарёв уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"
Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T17:07+0300
2026-03-02T17:07+0300
экономика
сергей шишкарев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866436677_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_88b4d3d5e5e2adf20de36d8def1e1883.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости представитель бизнесмена. "Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил партнера по ГК "Дело" госкорпорацию "Росатом" о намерении выкупить 49% ..., которые в настоящее время принадлежат госкорпорации", - сообщил представитель бизнесмена.Собеседник агентства отметил, что в соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию."... 120 дней с момента уведомления отводится на получение согласования ФАС и закрытие сделки", - уточнил представитель.Шишкарёв в настоящее владеет 51% в ГК "Дело", в начале февраля он подал ходатайство в ФАС о приобретении еще 49% уставного капитала компании."Сергей Шишкарёв верит в потенциал созданной им компании и намерен продолжать ее дальнейшее последовательное развитие с целью создания национального логистического интегратора и укрепления позиций как на внутреннем, так и на внешних рынках. Есть пул инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки", - отметил представитель бизнесмена.Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Шишкарев сообщал о намерениях выкупить долю в "Дело", принадлежащую сейчас "Росатому".
https://1prime.ru/20260302/minpromtorg-867942339.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866436677_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_44f4a00dd8fe1365311785bf61a9aa7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей шишкарев, росатом
Экономика, Сергей Шишкарев, Росатом
17:07 02.03.2026
 
Шишкарёв уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49 процентов в ГК "Дело"

Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49% в ГК "Дело"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров ГК "Дело", президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров ГК Дело, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Председатель совета директоров ГК "Дело", президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в 49% в ГК "Дело", сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
"Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарёв официально уведомил партнера по ГК "Дело" госкорпорацию "Росатом" о намерении выкупить 49% ..., которые в настоящее время принадлежат госкорпорации", - сообщил представитель бизнесмена.
Собеседник агентства отметил, что в соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию.
"... 120 дней с момента уведомления отводится на получение согласования ФАС и закрытие сделки", - уточнил представитель.
Шишкарёв в настоящее владеет 51% в ГК "Дело", в начале февраля он подал ходатайство в ФАС о приобретении еще 49% уставного капитала компании.
"Сергей Шишкарёв верит в потенциал созданной им компании и намерен продолжать ее дальнейшее последовательное развитие с целью создания национального логистического интегратора и укрепления позиций как на внутреннем, так и на внешних рынках. Есть пул инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки", - отметил представитель бизнесмена.
Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Шишкарев сообщал о намерениях выкупить долю в "Дело", принадлежащую сейчас "Росатому".
Автомобиль Lada Vesta в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Доля российской техники на автомобильном рынке выросла до 59 процентов
16:26
 
ЭкономикаСергей ШишкаревРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала