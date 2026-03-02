https://1prime.ru/20260302/smi-867925647.html

СМИ: Рубио, Хегсет, Рэтклифф и Кейн выступят перед конгрессом США

СМИ: Рубио, Хегсет, Рэтклифф и Кейн выступят перед конгрессом США - 02.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: Рубио, Хегсет, Рэтклифф и Кейн выступят перед конгрессом США

Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн выступят... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T03:35+0300

2026-03-02T03:35+0300

2026-03-02T03:35+0300

мировая экономика

экономика

иран

сша

израиль

марко рубио

марк рубио

пит хегсет

цру

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867925647.jpg?1772411735

ВАШИНГТОН, 2 мар – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн выступят во вторник с докладом об операции в Иране перед конгрессом США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на помощника госсекретаря по международным связям с общественностью Дилана Джонсона. "Представитель Дилан Джонсон сообщил, что все четверо выступят перед полным составом обеих палат конгресса во вторник, 3 марта", – передает агентство. Как сообщил Джонсон, в воскресенье Пентагон провёл закрытый брифинг для сотрудников нескольких комитетов конгресса по национальной безопасности, который длился чуть более полутора часов. На брифинге обсуждалась военная операция против Ирана. Ранее CBS News сообщал, что перед началом масштабных ударов по Ирану Рубио уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства конгресса, входящих в так называемую "группу восьми". В эту группу входят лидеры обеих партий в палате представителей и сенате, а также руководители профильных комитетов по разведке. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, израиль, марко рубио, марк рубио, пит хегсет, цру, конгресс сша, мид рф