Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Рубио, Хегсет, Рэтклифф и Кейн выступят перед конгрессом США - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/smi-867925647.html
СМИ: Рубио, Хегсет, Рэтклифф и Кейн выступят перед конгрессом США
СМИ: Рубио, Хегсет, Рэтклифф и Кейн выступят перед конгрессом США - 02.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Рубио, Хегсет, Рэтклифф и Кейн выступят перед конгрессом США
Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн выступят... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T03:35+0300
2026-03-02T03:35+0300
мировая экономика
экономика
иран
сша
израиль
марко рубио
марк рубио
пит хегсет
цру
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867925647.jpg?1772411735
ВАШИНГТОН, 2 мар – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн выступят во вторник с докладом об операции в Иране перед конгрессом США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на помощника госсекретаря по международным связям с общественностью Дилана Джонсона. "Представитель Дилан Джонсон сообщил, что все четверо выступят перед полным составом обеих палат конгресса во вторник, 3 марта", – передает агентство. Как сообщил Джонсон, в воскресенье Пентагон провёл закрытый брифинг для сотрудников нескольких комитетов конгресса по национальной безопасности, который длился чуть более полутора часов. На брифинге обсуждалась военная операция против Ирана. Ранее CBS News сообщал, что перед началом масштабных ударов по Ирану Рубио уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства конгресса, входящих в так называемую "группу восьми". В эту группу входят лидеры обеих партий в палате представителей и сенате, а также руководители профильных комитетов по разведке. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, марко рубио, марк рубио, пит хегсет, цру, конгресс сша, мид рф
Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Марко Рубио, Марк Рубио, Пит Хегсет, ЦРУ, Конгресс США, МИД РФ
03:35 02.03.2026
 
СМИ: Рубио, Хегсет, Рэтклифф и Кейн выступят перед конгрессом США

Рейтер: госсекретарь США Рубио, глава Пентагона и глава ЦРУ выступят перед конгрессом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 мар – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн выступят во вторник с докладом об операции в Иране перед конгрессом США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на помощника госсекретаря по международным связям с общественностью Дилана Джонсона.
"Представитель Дилан Джонсон сообщил, что все четверо выступят перед полным составом обеих палат конгресса во вторник, 3 марта", – передает агентство.
Как сообщил Джонсон, в воскресенье Пентагон провёл закрытый брифинг для сотрудников нескольких комитетов конгресса по национальной безопасности, который длился чуть более полутора часов. На брифинге обсуждалась военная операция против Ирана.
Ранее CBS News сообщал, что перед началом масштабных ударов по Ирану Рубио уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства конгресса, входящих в так называемую "группу восьми". В эту группу входят лидеры обеих партий в палате представителей и сенате, а также руководители профильных комитетов по разведке.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬМарко РубиоМарк РубиоПит ХегсетЦРУКонгресс СШАМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала