Sony хочет зарегистрировать товарный знак в России
Sony хочет зарегистрировать товарный знак в России - 02.03.2026, ПРАЙМ
Sony хочет зарегистрировать товарный знак в России
Японский производитель потребительской электроники Sony хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T17:01+0300
2026-03-02T17:01+0300
2026-03-02T17:01+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Японский производитель потребительской электроники Sony хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявка на регистрацию бренда Sony была подана в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "Сони Груп Корпорейшн". Под соответствующим брендом в России компания хочет продавать банкоматы, 3D-очки, таймеры для варки яиц, а также осуществлять деятельность, связанную с парками аттракционов, строительством и ремонтом. Sony Corporation - одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.
