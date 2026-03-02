https://1prime.ru/20260302/sony-867943761.html

Sony хочет зарегистрировать товарный знак в России

Sony хочет зарегистрировать товарный знак в России - 02.03.2026, ПРАЙМ

Sony хочет зарегистрировать товарный знак в России

Японский производитель потребительской электроники Sony хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T17:01+0300

2026-03-02T17:01+0300

2026-03-02T17:01+0300

экономика

бизнес

россия

роспатент

sony

https://cdnn.1prime.ru/img/83758/38/837583872_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_3a4fd2f3d8dbab65be689b3b6c369a4f.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Японский производитель потребительской электроники Sony хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявка на регистрацию бренда Sony была подана в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "Сони Груп Корпорейшн". Под соответствующим брендом в России компания хочет продавать банкоматы, 3D-очки, таймеры для варки яиц, а также осуществлять деятельность, связанную с парками аттракционов, строительством и ремонтом. Sony Corporation - одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.

https://1prime.ru/20260228/richemont--867901188.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент, sony