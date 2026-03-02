Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Sony хочет зарегистрировать товарный знак в России
2026-03-02T17:01+0300
2026-03-02T17:01+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Японский производитель потребительской электроники Sony хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявка на регистрацию бренда Sony была подана в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "Сони Груп Корпорейшн". Под соответствующим брендом в России компания хочет продавать банкоматы, 3D-очки, таймеры для варки яиц, а также осуществлять деятельность, связанную с парками аттракционов, строительством и ремонтом. Sony Corporation - одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.
17:01 02.03.2026
 
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Японский производитель потребительской электроники Sony хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявка на регистрацию бренда Sony была подана в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "Сони Груп Корпорейшн".
Под соответствующим брендом в России компания хочет продавать банкоматы, 3D-очки, таймеры для варки яиц, а также осуществлять деятельность, связанную с парками аттракционов, строительством и ремонтом.
Sony Corporation - одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.
Richemont зарегистрировала в России два товарных знака
28 февраля, 17:17
28 февраля, 17:17
 
