"Совкомбанк Факторинг" стал лидером по финансированию МСП в 2025 году
2026-03-02T10:37+0300
2026-03-02T10:37+0300
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. "Совкомбанк Факторинг" по итогам 2025 года занял первое место среди участников рынка по ключевому показателю поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) — объему портфеля финансирования, свидетельствуют данные Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК). "2025-й год подтвердил правильность нашего стратегического выбора: сочетание клиентоориентированности, технологических инвестиций и консервативной риск-политики ведет к устойчивому лидерству. Первое место по поддержке МСП — это не только наша гордость, но и большая ответственность", - прокомментировал главный исполнительный директор "Совкомбанк Факторинг" Алексей Селезнев. Компания предоставила клиентам сегмента МСП рекордные для отрасли 39,5 миллиардов рублей ликвидности через факторинговые решения. Это на 74% больше, чем в 2024 году (22,7 миллиарда рублей). Успех в сегменте МСП стал возможен, в том числе, благодаря активному участию в программе льготного факторинга для малого и среднего бизнеса (МСП), реализуемой в Москве.Кроме того, компания продемонстрировала сбалансированную и устойчивую бизнес-модель. По общему объему факторингового портфеля "Совкомбанк Факторинг" занял третье место на рынке. При этом доля высокорисковых операций (агентский/закупочный факторинг) была сознательно минимизирована до 2% — наименьший показатель среди крупнейших игроков. Общий портфель компании за 2025 год вырос на 26%, что весьма значительно на фоне общей динамики рынка.&nbsp; Эти финансовые итоги стали следствием эффективной операционной деятельности, оптимизации процессов, развития продуктовой линейки и последовательной реализации стратегии, ориентированной на качественный рост. "В 2026 году мы удвоим усилия, продолжая внедрять инновации, которые дают нашим клиентам и партнерам реальные конкурентные преимущества и возможности для масштабирования бизнеса", — заключил Алексей Селезнев.
10:37 02.03.2026
 
"Совкомбанк Факторинг" стал лидером по финансированию МСП в 2025 году

"Совкомбанк Факторинг" предоставил МСП рекордные 39,5 млрд рублей в 2025 году

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. "Совкомбанк Факторинг" по итогам 2025 года занял первое место среди участников рынка по ключевому показателю поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) — объему портфеля финансирования, свидетельствуют данные Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК).
"2025-й год подтвердил правильность нашего стратегического выбора: сочетание клиентоориентированности, технологических инвестиций и консервативной риск-политики ведет к устойчивому лидерству. Первое место по поддержке МСП — это не только наша гордость, но и большая ответственность", - прокомментировал главный исполнительный директор "Совкомбанк Факторинг" Алексей Селезнев.
Компания предоставила клиентам сегмента МСП рекордные для отрасли 39,5 миллиардов рублей ликвидности через факторинговые решения. Это на 74% больше, чем в 2024 году (22,7 миллиарда рублей).
Успех в сегменте МСП стал возможен, в том числе, благодаря активному участию в программе льготного факторинга для малого и среднего бизнеса (МСП), реализуемой в Москве.Кроме того, компания продемонстрировала сбалансированную и устойчивую бизнес-модель. По общему объему факторингового портфеля "Совкомбанк Факторинг" занял третье место на рынке. При этом доля высокорисковых операций (агентский/закупочный факторинг) была сознательно минимизирована до 2% — наименьший показатель среди крупнейших игроков.
Общий портфель компании за 2025 год вырос на 26%, что весьма значительно на фоне общей динамики рынка.  Эти финансовые итоги стали следствием эффективной операционной деятельности, оптимизации процессов, развития продуктовой линейки и последовательной реализации стратегии, ориентированной на качественный рост.
"В 2026 году мы удвоим усилия, продолжая внедрять инновации, которые дают нашим клиентам и партнерам реальные конкурентные преимущества и возможности для масштабирования бизнеса", — заключил Алексей Селезнев.
 
Заголовок открываемого материала