Крупнейший поставщик газа в Катаре прекратил производство СПГ

Крупнейший поставщик газа в Катаре прекратил производство СПГ

2026-03-02T15:28+0300

энергетика

газ

катар

qatarenergy

спг

ДОХА, 2 мар - ПРАЙМ. Крупнейший поставщик газа в мире, государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекращает производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании. "В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов", - отмечается в сообщении.

