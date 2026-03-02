Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейший поставщик газа в Катаре прекратил производство СПГ - 02.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260302/spg-867940117.html
Крупнейший поставщик газа в Катаре прекратил производство СПГ
Крупнейший поставщик газа в Катаре прекратил производство СПГ - 02.03.2026, ПРАЙМ
Крупнейший поставщик газа в Катаре прекратил производство СПГ
Крупнейший поставщик газа в мире, государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекращает производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T15:28+0300
2026-03-02T15:28+0300
ДОХА, 2 мар - ПРАЙМ. Крупнейший поставщик газа в мире, государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекращает производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании. "В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов", - отмечается в сообщении.
катар
газ, катар, qatarenergy, спг
Энергетика, Газ, КАТАР, QatarEnergy, СПГ
15:28 02.03.2026
 
Крупнейший поставщик газа в Катаре прекратил производство СПГ

QatarEnergy прекратила производство СПГ после атаки БПЛА из Ирана

© Фото : Unsplash/KennyВид на столицу Катара Доху
Вид на столицу Катара Доху - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Вид на столицу Катара Доху. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kenny
ДОХА, 2 мар - ПРАЙМ. Крупнейший поставщик газа в мире, государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекращает производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании.
"В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов", - отмечается в сообщении.
