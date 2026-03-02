https://1prime.ru/20260302/spg-867940117.html
Крупнейший поставщик газа в Катаре прекратил производство СПГ
2026-03-02T15:28+0300
ДОХА, 2 мар - ПРАЙМ. Крупнейший поставщик газа в мире, государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекращает производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании. "В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов", - отмечается в сообщении.
"В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов", - отмечается в сообщении.
