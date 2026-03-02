https://1prime.ru/20260302/spg-867946844.html
ЕС лишится более восьми процентов поставок СПГ из-за остановки QatarEnergy
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Катар является третьим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, поэтому на фоне остановки производства СПГ местной госкомпанией QatarEnergy европейцы могут остаться без более чем 8% своего импорта, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ из-за атаки БПЛА на крупнейший СПГ-комплекс в Катаре. За весь прошлый год ЕС импортировал СПГ чуть более чем на 46 миллиарда евро. Из них больше половины пришлось на США (24,2 миллиарда евро), а 16,1% - на Россию (7,4 миллиарда). Катар при этом занял третье место с объемом поставок в 3,9 миллиарда евро - это 8,4% от всего объема закупок европейцами. Таким образом, из-за приостановки работы QatarEnergy ЕС может лишиться СПГ почти на 4 миллиарда евро в год, или на 323,4 миллиона евро в месяц. Кроме США, России и Катара в число крупнейших поставщиков СПГ ЕС по итогам прошлого года вошли Алжир (3,5 миллиарда евро), Нигерия (2,3 миллиарда) и Ангола (1,5 миллиарда).
