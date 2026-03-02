https://1prime.ru/20260302/spg-867946844.html

ЕС лишится более восьми процентов поставок СПГ из-за остановки QatarEnergy

ЕС лишится более восьми процентов поставок СПГ из-за остановки QatarEnergy - 02.03.2026, ПРАЙМ

ЕС лишится более восьми процентов поставок СПГ из-за остановки QatarEnergy

Катар является третьим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, поэтому на фоне остановки производства СПГ местной госкомпанией QatarEnergy... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T18:42+0300

2026-03-02T18:42+0300

2026-03-02T18:42+0300

энергетика

газ

катар

сша

алжир

qatarenergy

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_0:31:2895:1659_1920x0_80_0_0_c64d317540afefcabd57096bd59f52c1.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Катар является третьим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, поэтому на фоне остановки производства СПГ местной госкомпанией QatarEnergy европейцы могут остаться без более чем 8% своего импорта, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ из-за атаки БПЛА на крупнейший СПГ-комплекс в Катаре. За весь прошлый год ЕС импортировал СПГ чуть более чем на 46 миллиарда евро. Из них больше половины пришлось на США (24,2 миллиарда евро), а 16,1% - на Россию (7,4 миллиарда). Катар при этом занял третье место с объемом поставок в 3,9 миллиарда евро - это 8,4% от всего объема закупок европейцами. Таким образом, из-за приостановки работы QatarEnergy ЕС может лишиться СПГ почти на 4 миллиарда евро в год, или на 323,4 миллиона евро в месяц. Кроме США, России и Катара в число крупнейших поставщиков СПГ ЕС по итогам прошлого года вошли Алжир (3,5 миллиарда евро), Нигерия (2,3 миллиарда) и Ангола (1,5 миллиарда).

https://1prime.ru/20260302/dmitriev-867943306.html

катар

сша

алжир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, катар, сша, алжир, qatarenergy, ес, евростат