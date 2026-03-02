Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США и Израиль начали военную операцию против Ирана - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/ssha-867928575.html
СМИ: США и Израиль начали военную операцию против Ирана
СМИ: США и Израиль начали военную операцию против Ирана - 02.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: США и Израиль начали военную операцию против Ирана
США и Израиль начали военную операцию против Ирана на неделю позже запланированного срока, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T06:21+0300
2026-03-02T06:21+0300
мировая экономика
экономика
сша
израиль
иран
владимир путин
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867928575.jpg?1772421702
ВАШИНГТОН, 2 мар – ПРАЙМ. США и Израиль начали военную операцию против Ирана на неделю позже запланированного срока, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей обеих стран. "После того как второй раунд американо-иранских переговоров завершился 17 февраля без существенного прогресса, американские и израильские военные стратеги готовились нанести удары через четыре дня - в субботу, 21 февраля", - передает портал. Как сообщает Axios, операция была отложена по двум причинам. Один источник сказал СМИ, что атака была отложена из-за плохих погодных условий в регионе, другой – для улучшения координации между армиями США и Израиля. Задержка также открыла возможность для еще одного раунда переговоров с Ираном. Однако оценки того, чему на самом деле была посвящена эта встреча, кардинально расходятся. Согласно одной версии, которую озвучил израильский чиновник, женевские переговоры были нужны лишь для того, "чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является приоритетным направлением Трампа". Другой источник портала утверждает, что перенос удара "был обусловлен тактическими и оперативными соображениями, а сами переговоры носили искренний характер". Удары по Ирану были нанесены в субботу, 28 февраля, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, израиль, иран, владимир путин, мид рф, мид
Мировая экономика, Экономика, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
06:21 02.03.2026
 
СМИ: США и Израиль начали военную операцию против Ирана

Axios: США и Израиль начали операцию против Ирана на неделю позже запланированного срока

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 мар – ПРАЙМ. США и Израиль начали военную операцию против Ирана на неделю позже запланированного срока, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей обеих стран.
"После того как второй раунд американо-иранских переговоров завершился 17 февраля без существенного прогресса, американские и израильские военные стратеги готовились нанести удары через четыре дня - в субботу, 21 февраля", - передает портал.
Как сообщает Axios, операция была отложена по двум причинам. Один источник сказал СМИ, что атака была отложена из-за плохих погодных условий в регионе, другой – для улучшения координации между армиями США и Израиля.
Задержка также открыла возможность для еще одного раунда переговоров с Ираном. Однако оценки того, чему на самом деле была посвящена эта встреча, кардинально расходятся. Согласно одной версии, которую озвучил израильский чиновник, женевские переговоры были нужны лишь для того, "чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является приоритетным направлением Трампа". Другой источник портала утверждает, что перенос удара "был обусловлен тактическими и оперативными соображениями, а сами переговоры носили искренний характер".
Удары по Ирану были нанесены в субботу, 28 февраля, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАИЗРАИЛЬИРАНВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала