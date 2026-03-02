Сенатор назвал следующую цель США после Ирана
Сенатор Грэм назвал Кубу следующей целью США после Ирана
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* назвал Кубу следующей целью США после Ирана в интервью Fox News.
"Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены", — заявил он.
Сенатор утверждает, что власть в Иране очень скоро развалится.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье". В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
