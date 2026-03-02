Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенатор назвал следующую цель США после Ирана - 02.03.2026
Сенатор назвал следующую цель США после Ирана
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* назвал Кубу следующей целью США после Ирана в интервью Fox News. "Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены", | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* назвал Кубу следующей целью США после Ирана в интервью Fox News. "Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены", — заявил он.Сенатор утверждает, что власть в Иране очень скоро развалится.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье". В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
16:12 02.03.2026
 
Сенатор назвал следующую цель США после Ирана

Сенатор Грэм назвал Кубу следующей целью США после Ирана

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* назвал Кубу следующей целью США после Ирана в интервью Fox News.

"Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены", — заявил он.
Сенатор утверждает, что власть в Иране очень скоро развалится.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье". В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Заголовок открываемого материала