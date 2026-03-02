https://1prime.ru/20260302/ssha-867941816.html

Сенатор назвал следующую цель США после Ирана

Сенатор назвал следующую цель США после Ирана - 02.03.2026, ПРАЙМ

Сенатор назвал следующую цель США после Ирана

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* назвал Кубу следующей целью США после Ирана в интервью Fox News. "Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены", | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T16:12+0300

2026-03-02T16:12+0300

2026-03-02T16:12+0300

иран

куба

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82700/98/827009803_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_181f218a889e5d09b4b44490f925fa49.jpg

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* назвал Кубу следующей целью США после Ирана в интервью Fox News. "Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены", — заявил он.Сенатор утверждает, что власть в Иране очень скоро развалится.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье". В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20260302/iran-867941159.html

https://1prime.ru/20260302/mema-867940827.html

иран

куба

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, куба, сша