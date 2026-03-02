Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение Верховного суда США по пошлинам позитивно скажется на импорте - 02.03.2026, ПРАЙМ
Решение Верховного суда США по пошлинам позитивно скажется на импорте
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Решение Верховного суда США по пошлинам, а также их более низкие ставки позитивно скажутся на импорте и восстановлении объёма морских грузоперевозок в стране, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch. Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. "В долгосрочной перспективе более низкие общие импортные пошлины могут способствовать улучшению спроса на импорт и восстановлению объемов морских грузоперевозок в США, что поддержит доходы и ликвидность портов", - сообщает агентство в релизе. Решение Верховного суда США в целом позитивно для американских портов, пишет Fitch Ratings, однако сохраняется неопределенность, связанная с пошлинами, которая может замедлить восстановление объемов перевозок в портах. Американский президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а затем сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%. "Долгосрочные договорные гарантии с судоходными компаниями и арендаторами обеспечивают портам определенный уровень стабильности доходов, несмотря на колебания объемов (перевозок - ред.), вызванные нестабильностью тарифов", - отмечает агентство. Fitch Ratings сообщает, что объёмы грузоперевозок в крупных контейнерных портах США выросли на 1,3% в 2025 году: в период с мая по декабрь объемы грузоперевозок в портах Восточного побережья увеличились на 0,4% по сравнению с предшествующим годом, в то время как объемы перевозок грузов в портах Западного побережья снизились на 5,9% в годовом исчислении.
22:07 02.03.2026
 
Решение Верховного суда США по пошлинам позитивно скажется на импорте

Fitch: решение Верховного суда США по пошлинам позитивно скажется на импорте в страну

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Решение Верховного суда США по пошлинам, а также их более низкие ставки позитивно скажутся на импорте и восстановлении объёма морских грузоперевозок в стране, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"В долгосрочной перспективе более низкие общие импортные пошлины могут способствовать улучшению спроса на импорт и восстановлению объемов морских грузоперевозок в США, что поддержит доходы и ликвидность портов", - сообщает агентство в релизе.
Решение Верховного суда США в целом позитивно для американских портов, пишет Fitch Ratings, однако сохраняется неопределенность, связанная с пошлинами, которая может замедлить восстановление объемов перевозок в портах.
Американский президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а затем сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.
"Долгосрочные договорные гарантии с судоходными компаниями и арендаторами обеспечивают портам определенный уровень стабильности доходов, несмотря на колебания объемов (перевозок - ред.), вызванные нестабильностью тарифов", - отмечает агентство.
Fitch Ratings сообщает, что объёмы грузоперевозок в крупных контейнерных портах США выросли на 1,3% в 2025 году: в период с мая по декабрь объемы грузоперевозок в портах Восточного побережья увеличились на 0,4% по сравнению с предшествующим годом, в то время как объемы перевозок грузов в портах Западного побережья снизились на 5,9% в годовом исчислении.
Заголовок открываемого материала