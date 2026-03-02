https://1prime.ru/20260302/ssha-867953080.html
Решение Верховного суда США по пошлинам позитивно скажется на импорте
Решение Верховного суда США по пошлинам позитивно скажется на импорте - 02.03.2026, ПРАЙМ
Решение Верховного суда США по пошлинам позитивно скажется на импорте
Решение Верховного суда США по пошлинам, а также их более низкие ставки позитивно скажутся на импорте и восстановлении объёма морских грузоперевозок в стране,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T22:07+0300
2026-03-02T22:07+0300
2026-03-02T22:07+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Решение Верховного суда США по пошлинам, а также их более низкие ставки позитивно скажутся на импорте и восстановлении объёма морских грузоперевозок в стране, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch. Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. "В долгосрочной перспективе более низкие общие импортные пошлины могут способствовать улучшению спроса на импорт и восстановлению объемов морских грузоперевозок в США, что поддержит доходы и ликвидность портов", - сообщает агентство в релизе. Решение Верховного суда США в целом позитивно для американских портов, пишет Fitch Ratings, однако сохраняется неопределенность, связанная с пошлинами, которая может замедлить восстановление объемов перевозок в портах. Американский президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а затем сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%. "Долгосрочные договорные гарантии с судоходными компаниями и арендаторами обеспечивают портам определенный уровень стабильности доходов, несмотря на колебания объемов (перевозок - ред.), вызванные нестабильностью тарифов", - отмечает агентство. Fitch Ratings сообщает, что объёмы грузоперевозок в крупных контейнерных портах США выросли на 1,3% в 2025 году: в период с мая по декабрь объемы грузоперевозок в портах Восточного побережья увеличились на 0,4% по сравнению с предшествующим годом, в то время как объемы перевозок грузов в портах Западного побережья снизились на 5,9% в годовом исчислении.
https://1prime.ru/20260302/iran-867928002.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:12:2539:1917_1920x0_80_0_0_60a5d2d9f8c54929e623033c5acc62a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, fitch ratings
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд, Fitch Ratings
Решение Верховного суда США по пошлинам позитивно скажется на импорте
Fitch: решение Верховного суда США по пошлинам позитивно скажется на импорте в страну
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Решение Верховного суда США по пошлинам, а также их более низкие ставки позитивно скажутся на импорте и восстановлении объёма морских грузоперевозок в стране, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.
Верховный суд США
20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"В долгосрочной перспективе более низкие общие импортные пошлины могут способствовать улучшению спроса на импорт и восстановлению объемов морских грузоперевозок в США, что поддержит доходы и ликвидность портов", - сообщает агентство в релизе.
Решение Верховного суда США в целом позитивно для американских портов, пишет Fitch Ratings
, однако сохраняется неопределенность, связанная с пошлинами, которая может замедлить восстановление объемов перевозок в портах.
Американский президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а затем сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.
"Долгосрочные договорные гарантии с судоходными компаниями и арендаторами обеспечивают портам определенный уровень стабильности доходов, несмотря на колебания объемов (перевозок - ред.), вызванные нестабильностью тарифов", - отмечает агентство.
Fitch Ratings сообщает, что объёмы грузоперевозок в крупных контейнерных портах США выросли на 1,3% в 2025 году: в период с мая по декабрь объемы грузоперевозок в портах Восточного побережья увеличились на 0,4% по сравнению с предшествующим годом, в то время как объемы перевозок грузов в портах Западного побережья снизились на 5,9% в годовом исчислении.
Пушков предупредил о плане ЕС после ударов США по Ирану