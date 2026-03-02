https://1prime.ru/20260302/stavka-867952399.html

Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России

Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России - 02.03.2026, ПРАЙМ

Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал не повышать ключевую ставку Банка России, дав экономике время адаптироваться | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T21:39+0300

2026-03-02T21:39+0300

2026-03-02T21:39+0300

экономика

финансы

банки

госдума

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал не повышать ключевую ставку Банка России, дав экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям. "Сейчас главная задача - не повышать ставку, а дать экономике время адаптироваться к тем условиям, которые уже созданы. Эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер и проявляется с временным лагом. На инфляцию 2026 года продолжают влиять те высокие значения ключевой ставки, которые поддерживались в течение всего 2025-го. Надо подождать, пока этот эффект полностью реализуется, а не дергать ставку каждый раз, когда статистика за один месяц показывает скачок цен", - сказал он в беседе с порталом NEWS.ru. Панеш отметил, что ценовые ожидания предприятий в большинстве отраслей снизились, а средний ожидаемый темп прироста цен на три месяца вперед уменьшился до 5,9% в пересчете на год. "Это позитивный сигнал. Если мы сейчас вместо плавного снижения ставки возьмем и снова поднимем ее, мы просто собьем этот наметившийся позитивный настрой", - пояснил депутат.

https://1prime.ru/20260302/kurs-867947441.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, госдума, банк россия