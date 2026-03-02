Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России - 02.03.2026
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России - 02.03.2026, ПРАЙМ
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал не повышать ключевую ставку Банка России, дав экономике время адаптироваться | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал не повышать ключевую ставку Банка России, дав экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям. "Сейчас главная задача - не повышать ставку, а дать экономике время адаптироваться к тем условиям, которые уже созданы. Эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер и проявляется с временным лагом. На инфляцию 2026 года продолжают влиять те высокие значения ключевой ставки, которые поддерживались в течение всего 2025-го. Надо подождать, пока этот эффект полностью реализуется, а не дергать ставку каждый раз, когда статистика за один месяц показывает скачок цен", - сказал он в беседе с порталом NEWS.ru. Панеш отметил, что ценовые ожидания предприятий в большинстве отраслей снизились, а средний ожидаемый темп прироста цен на три месяца вперед уменьшился до 5,9% в пересчете на год. "Это позитивный сигнал. Если мы сейчас вместо плавного снижения ставки возьмем и снова поднимем ее, мы просто собьем этот наметившийся позитивный настрой", - пояснил депутат.
финансы, банки, госдума, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, Госдума, банк Россия
21:39 02.03.2026
 
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России

Депутат Госдумы Панеш призвал не повышать ключевую ставку ЦБ РФ

© РИА Новости . Мария Девахина
Здание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Здание Банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал не повышать ключевую ставку Банка России, дав экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям.
"Сейчас главная задача - не повышать ставку, а дать экономике время адаптироваться к тем условиям, которые уже созданы. Эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер и проявляется с временным лагом. На инфляцию 2026 года продолжают влиять те высокие значения ключевой ставки, которые поддерживались в течение всего 2025-го. Надо подождать, пока этот эффект полностью реализуется, а не дергать ставку каждый раз, когда статистика за один месяц показывает скачок цен", - сказал он в беседе с порталом NEWS.ru.
Панеш отметил, что ценовые ожидания предприятий в большинстве отраслей снизились, а средний ожидаемый темп прироста цен на три месяца вперед уменьшился до 5,9% в пересчете на год.
"Это позитивный сигнал. Если мы сейчас вместо плавного снижения ставки возьмем и снова поднимем ее, мы просто собьем этот наметившийся позитивный настрой", - пояснил депутат.
